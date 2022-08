In vendita la villa torinese di Cristiano Ronaldo: 1.000 metri quadrati con spa, piscina e vista mozzafiato

La villa di Torino dove ha vissuto Cristiano Ronaldo è stata messa in vendita. Ha spa, piscina e vista mozzafiato, su 1000 mq di superficie.

Il campione di calcio come sappiamo ha lasciato lo scorso anno la Juventus, e quindi la super casa in cui ha abitato durante la sua permanenza nella città piemontese.

Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più famosi e importanti del mondo. Attualmente in carica al Manchester United, e titolare nella Nazionale Portoghese, è considerato il calciatore più prolifico della storia del calcio nonché il miglior realizzatore delle nazionali di calcio.

La villa da sogno di Ronaldo a Torino, ecco com’è fatta

CR7 rientra nella ristretta cerchia dei calciatori con almeno 1000 presenze in carriera, e l’attaccante con il maggior numero di apparizioni.

Oggi vediamo la sua casa da sogno a Torino, che è stata messa in vendita dopo che il campione ha lasciato la Juventus, dove ha militato dal 2018 al 2021. In particolare i giocatori di calcio, per le loro esigenze particolari legate allo stile di vita ed allenamento, cercano delle case con standard ben precisi. Quella di Ronaldo si trova in Corso Picco, in una zona bellissima panoramica, con vista mozzafiato su Torino.

La mega residenza torinese è immersa nel verde, e vi si accede attraverso una strada privata. La location è esclusiva, infatti su queste colline si trova anche la villa di uno dei componenti della famiglia Agnelli. La dimora si estende su 1000 metri quadri, e gode di ogni confort.

La villa ha, come tutte le ville di lusso, un giardino grandissimo, una piscina privata ed una spa. In passato la casa ha ospitato anche Zidane e Cannavaro. E’ presente anche un attico che regala la vista più bella sulla città piemontese. La casa è composta da due blocchi comunicanti con ingressi con accesso privato e parco, ed è dotata di tutti i comfort: una una nursery completamente attrezzata per i bambini, palestra, piscina coperta e scoperta, sauna con Spa, terrazza con solarium e salotto munito di poltrone e divanetti con una spettacolare vista sulla città. La casa dispone, infine, di un enorme garage privato, elemento fondamentale e sempre richiesto soprattutto dai calciatori.

Il sito dell’agenzia immobiliare che si occupa della locazione della villa, ha pubblicato delle foto, ma gli interni sono stati immortalati senza arredamento. L’agenzia specifica “trattativa riservata” per la vendita, ma dalle informazioni dell’epoca, la villa in locazione ai tempi di Cristiano costava 40 mila euro di affitto al giorno.