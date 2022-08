Quando Mara Venier pianse a causa di Walter Nudo: “non c’è giorno che non mi rimproveri”

Mara Venier ha raccontato piangendo un aneddoto legato a Walter Nudo “Non c’è giorno che non mi rimproveri”. Ecco a cosa si riferiva la conduttrice.

La conduttrice veneziana è l’anima di Domenica In, ed è proprio alla trasmissione che lega un fatto che l’ha commossa.

Domenica In è il programma di intrattenimento della domenica pomeriggio di Rai Uno, e va in onda dal 1976. Per questo è il programma più longevo della tv di Stato.

Mara e l’aneddoto con Walter Nudo che l’ha fatta piangere

Mara Venier ha iniziato la carriera come attrice, ma è nel ruolo di conduttrice che ha preso il volo definitivo, sin dalla fine degli anni Ottanta.

La Zia Mara, come è affettuosamente soprannominata in questi ultimi anni, ha raggiunto un successo enorme con la conduzione di Domenica In, che ha presentato per tredici stagioni. Il successo del programma durante la sua conduzione (1993-1997, 2001-2003, 2004-2006, 2013-2014 e dal 2018), l’ha consacrata come la Signora della Domenica.

Nel suo salotto la Venier ospita ogni domenica personaggi e storie, sia divertenti che commoventi. Andiamo a ricordare una di quelle che ha fatto piangere la zia Mara, proprio in occasione dell’ultima puntata dello show della scorsa stagione.

Durante l’intervista a uno dei suoi ospiti dell’ultima puntata, Mara si è sentita partecipe della storia del protagonista, e questo l’ha molto scossa. A chiacchierare nel salotto con la conduttrice c’era Walter Nudo, ex volto noto della tv da tempo ritiratosi dalle scene, e i ricordi sono andati al rapporto con la madre. Nudo ha spiegato che purtroppo non riesce a vederla e a stare assieme a lei quanto vorrebbe, e queste parole hanno colpito Mara, che ha ricordato commossa l’amata mamma Elsa scomparsa.

La Venier, alle parole di Nudo, ha risposto “Ho perso mia mamma, e ti confesso non c’è giorno che pensi a lei e che non mi rimproveri di aver dato tanto tempo al lavoro, agli amori e averlo sottratto a lei. Ora darei tutto per stare anche 15 minuti con lei“. Walter Nudo a sua volta ha rincuorato la conduttrice “Ora lei è orgogliosa di te, di quello che hai fatto nella vita, e non ti rimprovera nulla“, dimostrando una grande empatia.

Walter Nudo si è ritirato dalle scene nel 2017 dopo un grave problema di salute, ed ora vive una vita di pratica e meditazione, ha scritto un libro (La vita accade per te) e tiene dei videocorsi di benessere ed autostima sul suo canale ufficiale.