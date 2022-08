Un Medico in famiglia, che cosa fanno oggi i protagonisti dell’amatissima serie tv?

Chi non ricorda l’amatissima serie Un medico in famiglia? dopo anni di distanza, ecco cosa fanno oggi i protagonisti della serie Tv di Rai 1.

Un medico in famiglia è andato in onda su Rai 1 dal 6 dicembre 1998 al 24 novembre 2016, ed è una serie basata sul format della serie spagnola Médico de familia, in onda su Telecinco negli anni novanta.

Gli Italiani hanno amato moltissimo la serie tutta italiana che narra le vicende della famiglia Martini, inizialmente composta da un medico vedovo con tre figli e da suo padre.

Un medico in famiglia, nel cast anche Damiano dei Maneskin

Con 286 episodi andati in onda, suddivisi in 10 stagioni, Un medico in famiglia è una della serie televisive più longeve e di maggior successo nella storia della televisione italiana.

La serie è entrata nelle case degli italiani, che per molti anni non aspettavano che l’appuntamento e l’indimenticata sigla di apertura “Ai ai ai” cantata dal gruppo dei Los Locos. Il cast degli attori, amatissimi, ha visto personaggi importanti, primo su tutti il grande Lino Banfi che interpretava Nonno Libero. Oggi Banfi ha 85 anni, ha aperto un ristorante di cucina pugliese a Roma, ma non si tirerebbe indietro di fronte ad una nuova chiamata da Ciak! si gira!

Ma cosa fanno oggi gli altri protagonisti della serie? Insieme a Lino Banfi, nella serie erano presenti molti attori amati dal pubblico, ma solamente 3 sono presenti ininterrottamente dalla prima all’ultima stagione: Milena Vukotic, Eleonora Cadeddu e Paolo Sassanelli. Altri attori che, pur non essendo presenti in tutte le stagioni, hanno ricoperto ruoli da protagonisti sono, insieme a Banfi, Giulio Scarpati, Margot Sikabonyi, e Pietro Sermonti.

Giulio Scarpati, che interpreta il medico della Asl Lele Martini, vedovo con 3 figli, ha continuato sempre la sua fortunata carriera di attore. Altra protagonista amatissima è stata Claudia Pandolfi (Alice Solari, cognata di Lele, col quale arriverà a convolare a nozze); la Pandolfi – sposata al produttore Marco De Angelis – ha continuato la carriera di attrice, avendo un grande successo nei panni del Commissario Giulia Corsi in Distretto di Polizia.

Anche Lunetta Savino, l’amatissima Cettina, la colf di casa Martini, ha continuato la carriera di attrice, così come il famosissimo Elio Germano, “Er Pasticca” della stagione 2, pluripremiato nel cinema a livello internazionale.

Margot Sikabonyi (Maria) continua a fare l’attrice, ma è anche insegnante di yoga, health coach. Michael Cadeddu (Ciccio)vive in Germania con moglie e figlio, mentre “Annuccia” Eleonora Cadeddu continua a fare l’attrice e si divide tra l’Accademia Internazionale di Teatro di Roma e gli studi universitari. Pietro Sermonti continua a lavorare nello spettacolo, ma è stato una delle star di punta di Boris.

Ma ciò che in pochi ricordano, è la presenza di un personaggio in una parte guest della stagione 10, ma oggi è una star di fama internazionale con il suo gruppo musicale. Parliamo del frontman dei Maneskin Damiano David, che all’epoca della serie aveva 17 anni ed interpretava Luigi Pacchiarotti.

Dalle ultime notizie, si sa che il cast sarebbe felice e disponibile per una stagione 11, ma la Rai ancora non si è espressa a riguardo.