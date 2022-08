Aveva lasciato il figlio in auto per andare a bere un drink: al ritorno la tragica scoperta

Un uomo ha lasciato suo figlio in auto per andare a bere un drink ed al suo ritorno ha scoperto il tragico epilogo.

Un adulto è rimasto scioccato dalla tragica scoperta, dopo aver lasciato il figlio in macchina per andare a bere un cocktail con suo fratello.

Il bimbo di appena 3 anni, è stato ritrovato senza vita dal padre, proprio dentro la sua automobile.

Il padre si beve un drink e il figlio muore in macchina

La tragica vicenda è avvenuta in Turchia ed ha come protagonista Sifeddin Malahaji, 34 anni, colpevole di aver lasciato il figlio di soli 3 anni in macchina per più di mezz’ora. Secondo quanto riportato dai media, durante quel lasso di tempo l’uomo sarebbe andato a bere un drink con il fratello ed al rientro avrebbe trovato il piccolo morto.

Sifeddin Malahaji ha dichiarato di aver parcheggiato all’ombra e di aver lasciato il finestrino leggermente aperto. Probabilmente il ragazzino è morto per asfissia determinata dal troppo caldo. Il papà si è giustificato dicendo di averlo lasciato lì da solo per non svegliarlo, ma qualsiasi sia stata la sua reale intenzione, i fatti non cambiano e purtroppo il bimbo di tre anni è deceduto.

L’uomo, come dicevamo, ha lasciato suo figlio in macchina, da solo, per più di mezz’ora. Nel frattempo l’uomo è andato a bere un drink con suo fratello e solamente al suo ritorno si è reso conto del dramma: il piccolo è morto asfissiato. La temperatura esterna era di ben 37 gradi. La vicenda è avvenuta in Turchia, nello specifico ad Adana.

“Ho lasciato l’auto all’ombra e poi ho fatto visita a mio fratello che si trovava a lavoro. Non volevo svegliarlo e quindi gli ho lasciato i finestrini aperti”. Queste sono le ingenue dichiarazioni del padre del bimbo deceduto.

Purtroppo, però, dopo mezz’ora le condizioni del piccolo erano già gravi. Il bimbo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, però ogni tentativo è risultato vano. Le condizioni erano apparse fin da subito troppo allarmanti ed i medici purtroppo, dunque, non hanno potuto intervenire né fare nulla per potergli salvare la vita.

“Mi auguro che nessuno possa mai provare questo dolore. Il padre voleva solo fare una breve visita al fratello e al ritorno invece ha trovato il figlio morto. Poteva succedere a chiunque, non è stato uno sprovveduto ha lasciato finestrini aperti e la macchina in ombra, ma era comunque troppo caldo“. Queste sono le parole del nonno.