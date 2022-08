Brutta sorpresa in arrivo questa settimana per 3 segni zodiacali: meglio esser preparati

Il nostro oroscopo di inizio settimana ci dice che 3 segni zodiacali potrebbero avere brutte sorprese…vediamo di chi si tratta.

Le stelle per questo lunedì 29 agosto ci mettono in guardia…la fortuna ha girato lo sguardo, in particolare per 3 segni.

Siamo entrati nella coda finale di agosto, e questa settimana vede chiudersi il mese estivo per eccellenza. Come sono andate le vostre vacanze? speriamo piene di relax e divertimento.

Oroscopo di lunedì 29 agosto, occhio a questi segni!

I nati in questo giorno sono del segno zodiacale della Vergine, ed il loro Santo Protettore è San Giovanni Battista Martire. Il loro pianeta dominante è Mercurio.

I nati il 29 agosto sono persone organizzate, e vogliono avere un ruolo fondamentale in tutte le cose che fanno, perché credono nella partecipazione e nel cambiamento. Ciò li rende molto concreti e tendenti a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno.

In questa data nel 2005 la città americana di New Orleans fu devastata dall’uragano Katina, che provocò oltre 700 vittime, classificandosi come uno dei più devastanti di tutta la storia degli Stati Uniti. In Italia veniva ucciso a Palermo l’imprenditore Libero Grassi, correva l’anno 1991.

Molti personaggi famosi sono nati in questo giorno, primo fra tutto il mito del pop Michael Jackson, l’attrice svedese Ingrid Bergman, e il pilota di F1 James Hunt. Ma vediamo le stella cosa hanno da dirci per la giornata di oggi, lunedì 29 agosto. A darci qualche consiglio è Paolo Fox.

Gli amici dello Scorpione sono scesi dal letto con il piede sbagliato…infatti l’umore ne risente molto, ed è davvero sotto i tacchi, come si suol dire. Nervosismo alle stelle, e questo si fa sentire sotto forma di stress e pensieri. Il consiglio delle stelle è di trovare tempo per voi stessi, con un’attività in grado di scaricare le energie negative.

Il Capricorno sente invece la stanchezza causata da una nottata non proprio riposante. Pensieri contorti non vi fanno dormire bene, cercate a tutti i costi di lasciarli andare e relegateli al loro posto.

I nati sotto il segno dei Pesci soffrono problemi simili, con una sensazione forte di mancanza di energie; forse potrebbe essere qualcosa o qualcuno attorno a voi che vi toglie le forze per affrontare la giornata. E allora le stelle consigliano di uscire, camminare, e smaltire tossine e brutti pensieri. Un pò di sana attività è quello che ci vuole, soprattutto in questo momento in cui la circolazione non è proprio al top.