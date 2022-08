Gabriel Garko a cuore aperto racconta il suo più grande rimpianto: “Ci penso spesso”

L’attore Gabriel Garko ha fatto una confessione su un suo grande rimpianto. A cuore aperto ha ammesso “Ci penso spesso”.

L’attore torinese è tornato a parlare pubblicamente della sua vita, e di un particolare che lo ha segnato profondamente.

Nato come Dario Gabriel Oliviero il 12 luglio 1972 a Torino, Gabriel Garko è un attore famoso e molto apprezzato dal pubblico sia femminile che maschile.

Gabriel Garko ed il figlio segreto

La carriera di Garko inizia con i fotoromanzi, per poi passare alla televisione e al cinema. Nel 1995 l’esordio nel cortometraggio con protagonista Francesca Dellera Troppo caldo, presentato al Festival internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Il primo film è nel film di Neri Parenti Paparazzi, dove interpreta sé stesso, ma sarà la tv a dargli il successo con il grande pubblico, come protagonista di diverse fiction e serie, prima fra tutti L’onore e il rispetto nel 2006.

L’attore è stato su molte copertine non solo per il suo lavoro, ma anche per la sua vita privata. Pubbliche alcune delle sue relazioni più importanti, tra le quali quelle con le sue colleghe Manuela Arcuri ed Eva Grimaldi (quest’ultima poi rivelatasi falsa, ed oggi Eva convive felicemente con la compagna Imma Battaglia).

Garko è stato uno degli attori più amati dal pubblico femminile per moltissimi anni, fino al definitivo coming out nel 2020, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove ha raccontato di aver avuto una relazione di 11 anni con un uomo di nome Riccardo. Quest’anno l’attore ha festeggiato i 50 anni con una grande festa alla quale hanno partecipato molti personaggi del mondo dello spettacolo.

Gabriel è tornato a parlare, durante la sua partecipazione come ospite alla trasmissione Kalispera di Alfonso Signorini. In quella occasione l’attore ha rivelato la verità a proposito di un figlio segreto, confessando di aver avuto una relazione con una giovane donna quando aveva appena 16 anni, e che la ragazza era rimasta incinta. “A 16 anni avevo una ragazza, la misi incinta e aspettavamo un bambino… Ci penso spesso. Ma credo che se l’avessimo avuto non sarei qui”.

Con queste parole toccanti, Gabriel Garko ha chiuso la questione, lasciando però capire che il bambino non è mai nato, e che questa esperienza lo ha però segnato indelebilmente. Garko, infatti, non ha mai nascosto il desiderio di paternità. Nel frattempo, l’attore torinese si sta preparando al nuovo impegno per la prossima stagione televisiva, dove parteciperà allo show di Rai Uno Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci.