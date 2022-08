Ricevi fino a 15.000 euro di rimborso per andare a vivere su una delle isole più belle d’Europa

Si possono ricevere fino a 15.000 euro di rimborso per andare a vivere su una delle isole più affascinanti d’Europa.

Iniziare un nuovo capitolo della vita potrebbe essere incredibilmente semplice, poiché si può arrivare ad avere fino a 15.000 di rimborso.

Molti viaggiatori di tutto il mondo hanno deciso di andare a vivere su una delle isole più belle d’Europa, ed avranno anche la possibilità di ricevere questo incredibile bonus.

I residenti avranno un rimborso sino a 15 mila euro

Acquistando una casa o spostando il proprio domicilio in una delle zone rurali di quest’isola, si può ricevere un rimborso fino a 15 mila euro. Infatti, l’acquisto o il rinnovo di un’abitazione sono le uniche due possibilità per ottenere il bonus.

L’isola italiana ove è possibile trasferirsi e ricevere un rimborso per acquistare una casa, è la meravigliosa Sardegna. Il presidente della regione, Christian Solinas, ha lanciato una campagna per promuovere il ripopolamento delle zone rurali dell’isola, con l’obiettivo di rinforzare il tessuto sociale ed economico e dare un’opportunità sia ai giovani della Sardegna sia al resto d’Italia (o del mondo), immaginando un nuovo capitolo della loro vita.

Il fondo stanziato per questo progetto è di ben 45 milioni di euro e può arrivare a coprire fino al 50% della spesa d’acquisto o di rinnovo di un immobile, fino ad un massimo di 15.000 euro di incentivo. I vincoli sono sostanzialmente due: è necessario acquistare l’immobile in un comune con meno di 3.000 abitanti e bisogna spostare la residenza nel comune d’acquisto (o rinnovo), entro 18 mesi dalla transazione.

A primo impatto, vivere in un luogo con meno di 3.000 abitanti può essere ostico, soprattutto perché sarebbe più complesso trovare lavoro. Bensì questa scelta potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa in questo momento, grazie all’aumento dello smart working e al ripensamento degli spazi lavorativi in generale. Infatti, lavorando a distanza in un paesino di campagna, significherà riuscire a gestire meglio le finanze ed a godersi tutti i benefici di vita, stando più a contatto con la natura.

Vivere in una zona verde darà molti più benefici di quelli immaginabili. Infatti, viene definito forest bathing, la pratica di camminare a lungo nelle foreste per migliorare la salute mentale e in generale il benessere di tutto il corpo. In alcuni paesi, tra cui il Canada, questa pratica viene addirittura prescritta dai medici come terapia. Trasferendosi in una zona rurale e immersa nella natura, si potrà godere di tutti i benefici di questa pratica, semplicemente uscendo di casa.