Ricordi Angela Sozio della prima edizione del Grande Fratello? 22 anni dopo è un’altra

Vi ricordate di Angela Sozio, una delle partecipanti della terza edizione del Grande Fratello? ecco com’è diventata 22 anni dopo.

E’ stata uno dei protagonisti del Grande Fratello, vediamo cosa fa oggi l’ex concorrente pugliese.

Il Grande Fratello (anche abbreviato in GF) è un reality show trasmesso in Italia su Canale 5 dal 14 settembre 2000, basato sul format olandese Big Brother.

Angela del GF, dal successo nel reality alla vita fuori dallo schermo

Il Grande Fratello è senza dubbio nato come esperimento televisivo, e dalla prima edizione ha subito fatto grandi numeri. Il GF delle prime edizioni è rimasto, come i suoi protagonisti, impresso nella mente di tutto il pubblico.

La novità del reality, all’epoca della prima edizione condotta da Daria Bignardi, portò ad un successo immediato, ed i protagonisti della casa più spiata d’Italia erano diventati dei veri e propri personaggi. Lo show ha debuttato su Canale 5 il 14 settembre del 2000, ed è terminato il 21 dicembre.

La prima edizione del GF ha visto la partecipazione di 10 concorrenti, ed è stata vinta da Cristina Plevani, che si aggiudicò il montepremi finale di 250 000 000 di lire. I protagonisti delle prime edizioni sono rimasti particolarmente impressi nella mente del pubblico, complice forse la novità dello show.

I partecipanti alla terza edizione, condotta all’epoca da Barbara D’Urso, furono ben 16, e quell’anno vinse il reality la romana Floriana Secondi. Quella stessa edizione vide il debutto in tv di Luca Argentero, allora classificatosi terzo, ed oggi diventato un attore affermato. Tra i partecipanti, spiccava una giovane barese dai capelli rossi, Angela Sozio.

Angela, allora ventinovenne, al momento dell’entrata nella casa del GF, era una responsabile amministrativa. Durante la sua permanenza nella casa, la rossa ebbe un flirt con il compagno d’avventura Fedro Francioni, ma la storia ebbe vita breve. La giovane non arrivò in finale, e dopo il reality ha avuto alcune esperienze nel mondo dello spettacolo.

In particolare la Sozio ha fatto parte della giuria del reality La pupa e il Secchione, ed ha condotto nel 2011 il programma Saturday Night Live che andava in onda su Italia 1. Dopo queste esperienze, per Angela non ci sono state altre occasioni in tv. A crearle problemi e critiche alla donna furono le fotografie che la ritraevano in compagnia di Silvio Berlusconi, il fondatore di Forza Italia, partito del quale la Sozio faceva parte da quando aveva 18 anni.

Nel 2009 la Sozio si candidò per le Europee a Strasburgo per conto del PdL, ma di fatto dopo le critiche e gli scandali dell’epoca, la Sozio non si è più vista in occasioni pubbliche, e non è presente sui social.