Sai di avere un piccolo buco sopra l’orecchio? Forse non lo hai notato ma è molto importante

Sapevate che abbiamo un piccolo buco sopra l’orecchio, e che è molto importante? Se non lo avete notato, vi diciamo noi di cosa si tratta.

Ci sono dei particolari con i quali conviviamo, ma che dei quali spesso ignoriamo l’esistenza, come quello di cui vi parliamo oggi.

Forse non ci avrete mai fatto caso, ma alcune persone vicino l’orecchio hanno un piccolo forellino, proprio tra l’orecchio e l’attaccatura con il viso.

Seno preauricolare, un’eredità antica

Si chiama seno preauricolare, e al contrario di quanto si pensi, la sua presenza nelle persone è abbastanza diffusa. Secondo l’US National Library of Medicine, la presenza di questo forellino venne descritta per la prima volta dallo scienziato Van Heusinger, nel 1864.

Healthline ha spiegato che questi forellini possono essere presenti su uno o entrambi i lati delle orecchie, e che coloro che presentano questo buchi non è altro che testimone di un fenomeno raro, che viene da molto lontano. Il seno pre-auricolare è una malformazione genetica benigna, ma è presente solo in alcune persone.

Maxisciences ha fornito la spiegazione scientifica di questo fenomeno raro ed insolito, spiegando nel dettaglio che questo piccolo forellino vicino la cartilagine, è presente alla formazione embrionale del feto. Il forellino, simile ad una piccola fossetta, si forma mentre il feto si sviluppa nella pancia della mamma, e sembra sia ereditario.

Non è in realtà ancora chiaro alla scienza il perché si formi, ma il biologo evoluzionista Neil Shubin ha spiegato alla rivista Business Insider che potrebbe trattarsi addirittura di un residuo vestigiale, cioè un ricordo di un momento dell’evoluzione umana in cui i nostri antichissimi antenati avevano le branchie. I forellini sono infatti anche chiamati cisti branchiali residue.

Secondo gli studi, questo piccolo forellino è posseduto solo dallo 0,1% della popolazione statunitense e dallo 0,9% di quella del Regno Unito, mentre in alcune parti dell’Africa e dell’Asia raggiunge percentuali tra il 4 e il 10%. In Corea del sud, ad esempio, si arriva fino al 5% della popolazione, e si nota sia più presente in persone con discendenza africana o asiatica. In Etiopia c’è addirittura una credenza secondo la quale chi ha questo foro all’orecchio è destinato ad essere molto ricco.

Queste cisti sono generalmente innocue, ma possono in alcuni casi infettarsi. Il trattamento per le infezioni del seno preauricolare gravi comprende principalmente l’assunzione di antibiotici. Gli antibiotici somministrati dovrebbero uccidere i batteri che causano l’infezione, ma negli individui che hanno spesso infezioni del seno preauricolare, potrebbe essere necessaria una procedura chirurgica standard, che comporta la rimozione della pelle intorno al seno.