E’ il clone della famosissima mamma: ecco di chi è figlia la bellezza che ha incantato il web

La figlia della famosissima donna ha una bellezza naturale che ha incantato tutto il web.

La ragazza, infatti, ha una bellezza incantevole, i suoi occhi ed il suo sorriso sono davvero perfetti.

La mamma della ragazza, inoltre, è una delle cantanti più amate in assoluto e si tratta dunque di una figlia vip.

La ragazza è la figlia di una famosa cantante italiana

Proprio la mamma, ha pubblicato delle immagini in compagnia della figlia sul suo profilo Instagram ufficiale. Osservando attentamente le foto della vip, si può notare una somiglianza incredibile tra mamma e figlia. Infatti, quando vi sveleremo il nome dell’artista, siamo certi che sarete d’accordo sul fatto che siano praticamente una la fotocopia dell’altra.

Sotto il post di qualche tempo fa della madre, i fan hanno infatti commentato: “Tale madre tale figlia. Sei bella“, “Sei veramente bellissima“, “Bellissima la tua Carolina, ti assomiglia davvero tanto“.

In tanti, dunque, hanno posto l’attenzione sulla bellezza smisurata della giovane e tanti altri si sono concentrati sul fatto che siano due gocce d’acqua. La mamma prova un amore immenso nei suoi confronti, infatti non riesce davvero a fare a meno di condividere immagini della figlia: non solo in occasione della sua festa di compleanno, ma anche in giorni normali, proprio perché ha tanta voglia di mostrare a tutti i suoi follower quanto sia bella e affascinante la sua splendida creatura.

Carolina è la figlia dell’amatissima cantante e attuale volto televisivo di “Star in the Star”, Marcella Bella. Infatti, la donna è stata scelta come giudice per la nuova trasmissione di Ilary Blasi, deludendo finora le aspettative. Assieme all’artista ci sono anche Claudio Amendola e Antonio Pucci. Dunque, come potete vedere, mamma e figlia sono davvero quasi un’unica cosa ed entrambe sono veramente bellissime.

Marcella Bella è stata legata sentimentalmente al bassista dei Pooh, Red Canzian, successivamente nel 1979 ha incontrato e si è fidanzata con Mario Merello. Quest’ultimo è diventato suo marito dieci anni più tardi e con lui ha concepito tre figli. Giacomo è venuto alla luce nel 1990, la bellissima Carolina nel 1991 e il terzogenito Tommaso nel 1992. Una famiglia davvero perfetta e molto unita e consolidata.

I brani più conosciuti della cantante italiana sono: Io domani, Sicilia Antica, Dame Tù Ultimo Abrazo, Nell’aria, Montagne Verdi, Nessuno mai, Dopo la Tempesta e Senza un briciolo di testa.