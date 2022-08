Il trono di spade, ecco la scena più violenta quella che non è mai stata mandata in onda

Se siete fan di Game of Thrones non potete perdervi la scena tagliata. In questo caso è stata rimossa perché eccessivamente violenta ma le parti tagliate sono sempre interessanti perché raccontano dei pezzi di storia misteriosi che non sono accessibili al pubblico.

Alcuni tipi di scene vengono solitamente rimosse in fase di post produzione quando hanno qualche dettaglio di troppo: eccessivamente violente, troppo spinte, troppo rivelatrici. Il contenuto registrato non viene mai montato interamente eppure rappresenta una ghiottoneria per i fan della serie.

Ma cosa è accaduto veramente? Ramsay Bolton ha affrontato la morte ed è stato divorato dai suoi cani dopo essere caduto nella Battaglia dei Bastardi. Una fine sicuramente spiacevole e dolorosa, questa scena è molto cruenta anche solo raccontata. La compagnia degli effetti visivi di Games of Thrones voleva un finale ad effetto con qualcosa di particolarmente realistico e cruento.

Games of Thrones taglia la scena più violenta

Quindi era stata realizzata una mascella per mostrare, in fase di ripresa, i cani che mangiavano proprio le parti del povero Ramsay. Questo doveva includere proprio gli animali che prelevavano i pezzi e li divoravano. Ovviamente si trattava di qualcosa veramente eccessivo da mostrare al pubblico a casa. Va bene raccontare una storia, anche con dettagli realistici, ma qui si andava troppo oltre anche per la HBO.

Per questo alla fine è stato deciso di tagliare alcune parti. In particolare Edwin Holdsworth che lavora per la Imagine Engine Design ha spiegato che questa carne morsicata era perfetta dal punto di vista delle riprese, avrebbe creato un super effetto. Ma la HBO, giustamente, ha deciso che era qualcosa di troppo crudo per gli spettatori. Per questo i cani si vedono avvicinarsi a Ramsay e poi la camera si sposta per riprendere Sansa e la sua soddisfazione per la morte del rivale. In questo caso si lascia intendere quello che accade successivamente ma non viene mostrato.

Non è la prima volta che le scene vengono tagliate per motivi tecnici o di narrazione, non sempre tutto è visibile, anche se si tratta di un contenuto per adulti. Raccontare vuol dire conoscere anche i limiti e questo sicuramente era, per la maggior parte delle persone, qualcosa di sgradevole. Tuttavia i contenuti tagliati ed eliminati dalla serie non vengono mai cestinati del tutto ma spesso diventano contenuti aggiuntivi che vengono poi inseriti come extra all’interno dei cofanetti della serie, che sono quindi visibili in aggiunta solo da coloro che desiderano, su base totalmente volontaria.