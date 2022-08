Pensa che il marito la tradisca: per scoprire chi sia l’amante escogita un piano molto crudele

Una donna con il dubbio che il marito possa tradirla, ha escogitato un piano crudele per scoprire chi sia l’amante. Quello che è successo è incredibile.

L’argomento tradimento nella coppia è sempre molto caldo e delicato. Chi ha dubbi, cerca sempre il modo di capire cosa in realtà stia accadendo.

M’ama o non m’ama? è una domanda che si pongono non solo coloro che hanno dei dubbi prima di iniziare una relazione, ma vale anche per chi è già in coppia.

Chi la fa…si bruci!

Storie di tradimenti, o sospetti tradimenti, sono davvero all’ordine del giorno, ma ciò che è accaduto a questa coppia ha davvero dell’incredibile.

La protagonista del fatto è una donna che, come molte, ha il dubbio che il marito la stia tradendo. Spesso si dice che sia il sesto senso la miglior guida nelle cose importanti della vita, compresi gli affari di cuore. A questa donna però, non bastava il sospetto, ma aveva chiaramente necessità di andare a fondo e scoprire la verità.

La donna una sera prende il coraggio a due mani, e decide di andare alla ricerca di prove tangibili del tradimento. Durante le ricerche nell’auto del marito, trova un pacchetto aperto di preservativi. Dopo aver ben pensato a cosa fare, deicide di bucare tutti i preservativi con uno spillo, e vi introduce un composto che ha preparato, fatto con del peperoncino in polvere ed acqua.

Dopo qualche giorno, il marito le dice di dover fare delle commissioni alla madre, e poco dopo arriva la chiamata che la donna attendeva: la sua migliore amica le telefona per chiederle di portarla in ospedale, perché aveva un forte bruciore che attanagliava le sue parti intime.

La donna si rifiuta di accompagnare l’amica, mettendo una scusa. Dopo poco, il marito in preda ai bruciori e con le lacrime agli occhi, piomba in casa e corre per mettere del ghiaccio nei suoi pantaloni, a causa del fuoco che aveva attaccato le sue parti intime.

La moglie tradita, ha saputo finalmente la verità, ma soprattutto ha avuto la sua vendetta. Questa storia è accaduta tempo fa, ma dopo molti anni la donna ha deciso di raccontarla pubblicamente. All’epoca dei fatti decise solo di chiedere il divorzio e buttare fuori di casa l’ex marito, con la motivazione di non amarlo più. Decise chiaramente anche di chiudere l’amicizia con la sua ex amica, che grazie allo stratagemma del peperoncino aveva scoperto essere l’amante del marito. La storia, raccontata online dalla donna, ha trovato molti applausi e solidarietà femminile.