Vincite in arrivo per 4 segni dello zodiaco: ecco chi si prepara a festeggiare

Fine mese scoppiettante per 4 segni dello zodiaco! Ecco secondo le stelle chi avrà una giornata fortunata, e si prepara a festeggiare.

L’oroscopo di oggi, martedì 30 agosto, ci regala buone notizie per 4 amici segni. Le stelle suggeriscono di osare con la fortuna, vediamo di chi si tratta.

Siamo arrivati alla fine di questo mese di agosto, ma non ancora dell’estate. Le temperature ancora sono nel pieno della stagione, ma anche l’oroscopo di oggi ha qualcosa da dire.

Oroscopo di martedì 30 agosto, ecco i 4 segni fortunati

I nati il 30 Agosto sono del segno zodiacale della Vergine, e i loro santi protettori sono Santi Felice e Adautto.

Coloro che sono nati in questo giorno, appaiono come persone molto rigide, caratteristica che in generale si ritrova in molte persone del segno della Vergine. Questo non le aiuta ad essere pratiche in alcune situazioni, ma soprattutto a non guardare oltre il proprio naso. I pregi però sono molto importanti, perché hanno fiuto e sono molto affidabili; su di loro si può contare, e le persone troveranno sempre una mano tesa ad aiutare.

In questo giorno sono nati alcuni personaggi famosi come l’imprenditore americano Warren Buffet, Anita Garibaldi, la giornalista Ilaria D’Amico, gli attori Pino Insegno e Cameron Diaz, e il cantante (vincitore del Festival di Sanremo) Diodato.

Ma vediamo oggi, in questo martedì 30 agosto, cosa ci dicono le stelle per alcuni amici segni. A quanto sembra, la fortuna gira in questo giorno di fine mese! e allora mettiamoci comodi, e leggiamo i consigli delle stelle!

Il primo segno dell’oroscopo, l’Ariete, è anche quello che parte alla grande in questa giornata, come ci ricorda Branko. Siamo alla fine del mese di agosto, ma l’inizio di una settimana che vede questo segno molto grintoso e carico. Saranno le ferie che vi hanno fatto riposare adeguatamente? ad ogni modo, le pile sono belle cariche, e dunque la fortuna dice di osare! odore di vincite per voi!

La fortuna gira anche per gli amici del Cancro, che ha fortuna in amore e non solo. La giornata vi vede influenti, e allora vale la pena sfruttare queste energie positive per comprare un biglietto fortunato…non si sa mai!

Gli amici del Leone oggi ruggiscono, e il loro focus è chiaro e limpido nei loro occhi e nella loro mente. Questo significa che possono approfittare di una giornata positiva come questo martedì, e mettere le radici di un nuovo progetto che avevate in mente.

Il Sagittario anche è pieno di forza, energia, e intraprendenza. Sul lavoro e gli affari le stelle vedono una bella luce. E allora occhiali da sole, e tentate anche voi la fortuna!