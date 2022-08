Amici 21, l’ex allievo svela retroscena allarmanti: “La maestra alimentava gli scontri”

Un ex allievo di Amici 21 ha svelato dei retroscena che hanno lasciato senza parole: “Lì si amplifica tutto”.

Il concorrente della scuola di Maria de Filippi ha spiegato come il talent abbia amplificato il suo problema, e cosa è successo durante la sua esperienza.

Amici è la scuola più famosa ed ambita d’Italia, per ciò che riguarda le arti dello spettacolo. Come sappiamo dal talent ideato da Maria de Filippi, sono usciti nomi importanti del mondo della musica e della danza.

Dario Schirone, ecco cosa è successo veramente

A parlare è stato il ballerino tarantino Dario Schirone, già allievo della maestra Veronica Peparini prima di entrare nel talent show.

Il diciottenne, arriva alla scuola di amici portato da Veronica Peparini tramite una sfida. La maestra ha sostenuto sin dall’inizio il talento del ballerino, ed i professori di Amici 21 che hanno lavorato con Dario sono stati, oltre la Peparini, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

Dario, nonostante fosse uno dei partecipanti più amati in assoluto dal pubblico del talent, non ha avuto strada facile all’interno della scuola. Proprio nel corso dell’intervista rilasciato alla maestra Lorella Cuccarini nel suo format Dimmi Di Te, il ballerino ha raccontato a cuore aperto la sua esperienza nella trasmissione di Maria de Filippi. Dario non si è risparmiato, ed ha anche spiegato il difficile rapporto con la maestra Alessandra Celentano.

“Non provo rancore per nessuna critica. Alcune sono stati utili per la mia crescita, altre potrei dire di no. Le critiche che riguardano il mondo della danza le ho prese, le ho fatte mie. Quelle che non riguardavano la danza, come quelle sul fisico o sul mio rapporto con i ragazzi, no. La maestra alimentava gli scontri mostrando video in cui diceva che io fossi falso, ma il mio modo di parlare era schietto, nel modo più sincero che potesse esserci”

Il ballerino tarantino ha anche parlato dell’attacco di panico che lo ha colpito durante la semifinale di Amici, proprio in seguito ad un battibecco con la Celentano. “È vero dell’attacco di panico. Ma non voglio dare la colpa alla maestra. Io sono di mio una persona ansiosa. Lì poi si amplifica tutto. L’ho gestito abbastanza bene però, solitamente mi durano di più. Mi è già capitato prima del programma. Sono iniziati nel 2020“.

Parlando invece di cose belle, Schirone si è espresso sul suo rapporto con Sissi, iniziato dentro la scuola di Amici, e che sembra continuare ed andare a gonfie vele ” Stiamo meglio di prima. La nostra paura era che stavamo in un programma tv e poteva sembrare una cosa forzata. Poi siamo usciti, ho conosciuto la madre che mi è venuta a prendere all’aeroporto e siamo andati a casa dalla zia e abbiamo guardato la finale insieme. Siamo sempre stati bene, non ho mai vissuto qualcosa di più bello e naturale”.