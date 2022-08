Gerry Scotti e Paolo Bonolis ai ferri corti: bufera dietro le quinte di Mediaset

Gerry Scotti e Paolo Bonolis sono ai ferri corti ed hanno tirato su una bufera dietro le quinte di Mediaset.

Tra i due presentatori c’è una forte tensione e questo polverone potrebbe mettere a repentaglio alcune trasmissioni in onda sui canali Mediaset.

In questi giorni, infatti, l’annuncio dei nuovi palinsesti Mediaset ha creato, all’interno dei corridoi dell’azienda, alcuni malumori tra i vari protagonisti del piccolo schermo, specialmente fra Gerry Scotti e Paolo Bonolis.

La bufera tra i due presentatori di Mediaset

Dopo la comunicazione dei palinsesti Mediaset 2022 di alcuni giorni fa, dietro le quinte si è verificato un gran caos. A fine agosto verranno già mandati in onda i game show che caratterizzano Canale 5, ovvero Caduta libera e Avanti un altro.

Al riguardo però i vertici Mediaset hanno preso una decisione inaspettata. Secondo alcune indiscrezioni trapelate, l’azienda di Cologno Monzese avrebbe deciso di dare maggiore spazio all’interno dei palinsesti a Paolo Bonolis rispetto a Gerry Scotti. Ci sarà infatti il ritorno in prima serata di Ciao Darwin a discapito della trasmissione Guinness World Records, che molto probabilmente non andrà in onda neanche nel 2023.

Questa strana decisione ha creato una forte tensione nei corridoi e soprattutto tra i due colleghi.

Stando ai nuovi palinsesti Mediaset 2022, il primo game show che verrà mandato in onda sarà quello di Gerry Scotti, in quanto è stata data la precedenza a Caduta libera.

Probabilmente, una volta detto addio alla sua trasmissione dei Guinness World Records, Gerry Scotti potrebbe tornare anche dietro il bancone di Striscia la notizia. Inoltre, zio Gerry, come sempre, tornerà in prima serata su Canale 5 come giudice del famoso talent di Maria De Filippi Tu sì que vales, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile.

Gerry Scotti è un conduttore televisivo ed un ex politico italiano ed ha all’attivo dal 2022 circa 740 prime serate e 8200 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset.

Nel 1991 si è sposato con Patrizia Grosso ed ha divorziato nel 2009, a causa di un presunto tradimento da parte di lei con un imprenditore. I due hanno avuto un figlio di nome Edoardo nel 1992. Dal 2011 è legato sentimentalmente all’architetta Gabriella Perino, conosciuta diversi anni prima del matrimonio con Patrizia e che ha avuto modo di incontrare nuovamente grazie ai loro figli, poiché frequentavano la stessa scuola. Nel 2020 diventa nonno di Virginia, figlia di Edoardo.