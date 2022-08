Le stelle baciano 3 segni: per loro strada spianata verso amore e successo

L’oroscopo di oggi vede le stelle baciare 3 segni fortunati. E allora strada spianata verso amore e successo!

Oggi, mercoledì 31 agosto, è l’ultimo giorno di questo mese estivo per eccellenza. Un’estate che ci ha dato filo da torcere a causa del caldo fuori controllo.

Ed anche agosto è terminato! Il mese delle vacanze che ricordi vi ha lasciato? siete riusciti a fare le vacanze o avete preferito un altro periodo? Intanto vediamo insieme cosa ci dicono le stelle.

Oroscopo di mercoledì 31 agosto, 3 segni fortunati vanno alla grande

I nati il 31 agosto sono del segno zodiacale della Vergine, e il santo di oggi è San Raimondo Nonnato. Coloro che sono nati in questo giorno, sono dei punti di riferimento per gli altri, e vogliono sempre andare avanti, non si accontentano facilmente.

In questa data sono nati personaggi importanti come l’imperatore romano Caligola, l’educatrice italiana Maria Montessori, l’imprenditore Luca di Montezemolo, e gli attori Enzo Iacchetti, James Coburn e il grande Richard Gere.

Ma non solo: in questa data sono anche scomparsi altrettanti personaggi famosi, come Charles Baudelaire (1867), John Ford (1973), e l’indimenticabile Diana Spencer (1997). MA vediamo cosa invece ci dicono le stelle per la giornata di oggi. Si parla di fortuna sia in ambito

Il 31 agosto del 1897 Thomas Edison brevetta il cinetoscopio, la prima cinepresa. Nel 1907 Regno Unito, Russia e Francia formano la Triplice Intesa, ed infine nel 1980 in Polonia viene fondato il sindacato Solidarność. Ma torniamo ai giorni nostri, e vediamo cosa ci dicono le stelle per questa giornata…splendida, soprattutto per alcuni amici segni.

Il primo segno a sorridere oggi è il segno dei Gemelli, che andrà alla grande sia in amore che al lavoro. Il lavoro vi vede pieni di iniziative, mentre nelle relazioni devi assolutamente buttarti, e non aspettare più…è la giornata giusta!

Gli amici dello Scorpione sono in fase di ripresa, nel lavoro si riparte con una nuova organizzazione che saprete gestire senza pensare alle preoccupazioni. In amore siete i più passionali come sempre, ma oggi in particolare l’amore vi sorride…giornata propizia per i nuovi inizi, o per rinnovare una storia già in corso.

Infine il segno dell’Acquario, avrà i pianeti davvero amici in questa giornata. Le relazioni sia lavorative che personali sono al top, tutto è dalla vostra parte! Giornata importante per chi volesse intraprendere nuove strade, le stelle vi sosterranno nei primi passi, e vi suggeriscono coraggio; niente paura, dunque. Il primo passo è ciò che conta, e non sarete soli!