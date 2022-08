Per 9 anni scatta foto ai pendolari: il risultato è da rimanere senza fiato

Un uomo scatta foto ai pendolari per 9 anni ed il risultato finale è da rimanere letteralmente senza fiato.

Il fotografo ha scattato foto ai passanti ed ai pendolari per 9 anni sempre nello stesso luogo e sempre nella stessa fascia oraria.

L’uomo ha così potuto immortalare le immagini con una macchinetta fotografica ed il risultato finale ha descritto come, a distanza di anni, le stesse persone svolgessero le azioni di sempre ogni giorno.

Un fotografo scatta foto ai pendolari per 9 anni

Il fotografo danese Peter Funch ha realizzato un progetto fotografico a dir poco inusuale, poiché ha l’ambizione di farci riflettere sulla routine quotidiana e in cui spesso ci sentiamo bloccati. Infatti, è abbastanza comune trovarsi dentro le abitudini, soprattutto vivendo in una grande città, in cui ci si adatta a determinati spostamenti e orari.

Dal 2007 al 2016, ogni giorno, Peter Funch si è appostato all’angolo Sud dell’incrocio tra la 42esima strada a Vanderbilt Avenue, a New York. Nello specifico, le sue foto sono state scattate tutte tra le 8:30 e le 9:30 di mattina, quando i pendolari percorrono quasi sempre la stessa strada per raggiungere il posto di lavoro. Uno stesso “personaggio”, dunque, viene raccontato in giorni e tempi diversi, eppure quasi sembra non esserci differenza tra un momento e un altro.

I suoi ritratti mostrano davvero l’uomo “moderno”, fermo nella sua stessa routine e che difficilmente andrà incontro a qualche tipo di sorpresa. Oltre ad avere le stesse abitudini, sembra quasi che alcune persone abbiano addirittura la stessa espressione mentre si apprestano ad affrontare una nuova frenetica giornata.

La fotografia, inoltre, permette di fantasticare sull’identità di queste persone: chi sono? cosa fanno nella vita? dove stanno andando?

Persino il guardaroba di queste persone sembra essere legato ad un ritmo e uno schema ben preciso. D’altronde, ognuno ha i propri gusti e se ci si trova bene con certi abiti, perché cambiare?

Un progetto interessante, che fa riflettere sull’importanza del tempo e su ciò che desideriamo di più dalle nostre vite. Si è sempre in tempo per poter cambiare vita, se quella che stiamo vivendo non ci soddisfa a pieno.

La fotografia nasce il 19 agosto 1839, quando al procedimento fotografico di Louis Jacque Mandè Daguerre, viene concesso il brevetto dall’Accademia delle Scienze di Parigi. Daguerre nasce il 18 novembre del 1787 a Cormeilles-en-Parisis, in Francia e muore il 10 luglio 1851 nel comune francese di Bry-sur-Marne.