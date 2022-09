A 25 anni dalla morte il pompiere svela le ultime parole di Lady Diana: “è stato sconvolgente”

Il pompiere svela le ultime parole di Lady Diana a 25 anni dalla sua morte e dichiara di essere rimasto scioccato.

A 25 anni dalla tragica morte di Lady Diana, il pompiere racconta le ultime parole pronunciate dalla principessa e spiega di essere rimasto in stato di shock.

Ogni anno in questo periodo, quando l’anniversario della morte di Lady Diana si avvicina, i giornali ricordano la dinamica del drammatico incidente automobilistico che costò la vita alla principessa e al suo compagno Dodi Al-Fayed.

Il pompiere rivela le ultime parole di Lady Diana

Diana Spencer aveva solo 36 anni, quando nella notte tra il 30 e il 31 agosto 1997, la Mercedes che la stava accompagnando dall’Hôtel Ritz di Parigi, in Place Vendôme, all’appartamento privato di Dodi si schiantò contro il tunnel del Pont de l’Alma sulla Senna. L’imprenditore egiziano e l’autista morirono sul colpo, mentre la principessa venne dichiarata morta 2 ore dopo.

A soccorrerla fu il pompiere Xavier Gourmelon, che quando la vide per la prima volta non aveva idea di chi fosse, ma soprattutto non immaginava che la “donna bionda” nella parte posteriore dell’auto fosse gravemente ferita, perché aveva gli occhi aperti ed era cosciente.

Prima di essere portata fuori dall’auto, lui le tenne la mano e la confortò, dicendole di stare calma. “Mio Dio, cosa è successo?” ebbe la forza di chiedergli Diana prima di avere un arresto cardiaco. Furono queste le sue ultime parole prima che perdesse conoscenza.

“Le ho massaggiato il cuore e pochi secondi dopo ha ricominciato a respirare. È stato un sollievo, naturalmente, perché, come primo soccorritore, vuoi salvare vite umane ed è quello che pensavo di aver fatto. Ad essere onesti pensavo che sarebbe vissuta. Per quanto ne sapevo quando era in ambulanza era viva e mi aspettavo che vivesse. Ma ho scoperto più tardi che era morta in ospedale. È stato molto sconvolgente“. Queste sono state le parole del pompiere al The Sun.

Il decesso venne accertato alle 4 del mattino ora locale, alle 3 del mattino nel Regno Unito, all’ospedale Pitie-Salpetriere di Parigi. Più tardi si seppe che Lady D aveva avuto importanti traumi interni.

“Ora so che ci sono stati gravi infortuni interni, ma l’intero episodio è ancora fisso nella mia mente. E il ricordo di quella notte rimarrà con me per sempre. Non avevo idea allora che fosse la principessa Diana. È stato solo quando è stata messa in ambulanza che uno dei paramedici mi ha detto che era lei“. E fu solo allora che si rese conto di essere stato l’ultima persona ad avere parlato con la principessa del popolo.