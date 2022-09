Francesca Pascale, prima di Paola Turci e Silvio Berlusconi c’era qualcuno di ancora più inimmaginabile

Prima di Paola Turci e Silvio Berlusconi c’è stato qualcuno di inimmaginabile nella vita di Francesca Pascale. Vediamo di chi si tratta.

La coppia Pascale-Turci si è recentemente sposata con rito civile nella romantica località di Montalcino, ed una cerimonia e festa molto intima.

Francesca Pascale e Paola Turci hanno detto sì a luglio, con le note della canzone di Bob Marley “Is this love” come base per la cerimonia celebrata in comune. La Pascale ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle stories riguardanti le nozze, e la frase “Il giorno più bello della mia vita”.

Francesca Pascale, il commento sul suo passato

A poche settimane dal fatidico Sì, è arrivata però una tegola per la coppia, ma per fortuna con un lieto fine. Paola Turci è caduta prima del concerto che avrebbe dovuto tenere all’Arena San Domenico di Forlì, ed è stata portata in ospedale.

E’ stata la stessa cantante a rassicurare i fans sul suo profilo “Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio piano piano“.

Molto bella la dedica di Francesca su Instagram, sotto una foto che la ritrae con la moglie. “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, Ti amo“. I commenti però, come sappiamo, non mancano mai sotto ogni foto che i vips pubblicano sui loro social. E non sono mancati nemmeno per la foto pubblicata dalla Pascale “Francesca devo crederti adesso oppure prima quando eri con Berlusconi?”, ha scritto un follower.

“E quelle prima di Berlusconi che fa, non le considera?”, si legge in un altro commento. Ma Francesca non ha lasciato correre, ed ha voluto rispondere alle provocazioni. “Piuttosto che soffrire il dubbio, si faccia semplicemente gli affari suoi. Temo che per scrivere schifezze, senza metterci la faccia, come fanno solitamente i vigliacchi, si perde la fedeltà di casa sua”.

Francesca Pascale è stata per molto tempo la compagna del leader politico Silvio Berlusconi, dal quale si è separata ufficialmente nel 2020. Poco prima di dire addio al leader di Forza Italia, la Pascale aveva dichiarato all’Huffington Post: “Non amo le definizioni né le categorie. Ora amo Silvio, ma se domani mi innamorassi di una donna, che male ci sarebbe?”. Dopo la fine del legame con Berlusconi, la Pascale ha iniziato a frequentare la cantante Paola Turci, vent’anni più grande di lei, fino alla decisione di convolare a nozze nel 2022.