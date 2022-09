Ilary Blasi saluta l’estate in topless e il web impazzisce

In questi mesi Ilary Blasi è stata circondata da molte attenzioni mediatiche, non solo per la sua separazione da Francesco Totti ma anche per le vacanze, gli outfit e le foto in posa che hanno fatto sognare il web.

In particolare, l’ultima novità scelta per salutare l’estate è stato uno scatto che evoca tutta la spensieratezza di questo periodo per la Blasi molto libero.

La showgirl non sembra avere problemi nel mostrarsi liberamente, è infatti molto focalizzata sul suo futuro e su quelli che sono i suoi desideri. Nelle ultime foto postate sembra sempre voler mandare un messaggio all’ex marito e anche voler raccogliere un po’ di complimenti che con certe foto sono abbastanza “facili”.

Ilary saluta l’estate mostrandosi senza veli

Nel salutare l’estate 2022 che volge al termine, Ilary ha deciso di pubblicare una foto particolarmente accattivante e sensuale con tanto di didascalia per dire addio alle sue vacanze. Tocca infatti rientrare anche per lei alla routine, tra impegni lavorativi e figli. Sono molti gli spettacoli televisivi che aspettano il suo ritorno e in particolare il lavoro dopo la recente separazione che non sarà facile, soprattutto per il gossip.

La foto pubblicata in topless ha sfidato la censura dei social, con lei che si copra con le braccia quel tanto per evitare problemi e soprattutto mostrare un po’ troppo. Occhiali da sole e intimo completano l’immagine che immediatamente ha attirato l’attenzione dei suoi follower. Ilary Blasi dopotutto è abituata a sedurre e anche a pose provocatrici e foto artistiche. Negli anni ha sempre avuto molta cura del suo aspetto fisico e ha fatto di tutto per poter ammaliare con la sua bellezza.

I commenti sono tantissimi sotto la foto, ovviamente la Blasi ha scelto accuratamente ogni dettaglio perché sapeva che il popolo del web avrebbe apprezzato e soprattutto avrebbe rilasciato commenti diversi. Tutti sembrano averla apprezzata e infatti la definiscono bella, una dea, senza paragone. Viene chiamato in causa in questo senso per aver perso la bellezza della sua compagna.

Si era parlato di una possibile rivelazione dei motivi di separazione della coppia, in particolare era atteso un discorso da parte dell’ex capitano della Roma, tuttavia ad oggi questo non è stato fatto e non si conoscono ancora le motivazioni della fine della loro storia. Si vociferano amori, tradimenti, nuove relazioni ma per ora non c’è niente di confermato da nessuna delle parti se non gossip e alcune rivelazioni da parte di conoscenti dei due.