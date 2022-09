“Non avevo la minima idea di essere incinta”: così a 22 anni partorisce da sola in casa

Una ragazza di 22 anni non aveva la minima idea di essere incinta e partorisce da sola in casa.

Una giovane ragazza non si sarebbe mai aspettata di essere incinta ma il destino ha voluto che partorisse da sola nella sua abitazione.

La vicenda è avvenuta a Londra e la 22enne non avrebbe mai pensato che quella giornata avrebbe cambiato per sempre la sua vita.

Partorisce in casa da sola non sapendo di essere incinta

Mai Klara Dollan, due mesi fa, era pronta per il suo primo giorno di lavoro. Poco dopo essersi preparata, però, dei crampi lancinanti hanno iniziato a non darle tregua: prendeva la pillola continuamente, non aveva perdite, tuttavia pensava fossero delle avvisaglie di un periodo mestruale doloroso.

Determinata a fare una buona impressione al suo nuovo lavoro, la ragazza ha comunque preso la metropolitana arrivando a Cricklewood. Dopo aver partecipato ad un incontro di due ore e vari altri impegni, era finalmente libera di cedere ai dolori che si intensificavano di ora in ora. Ma una volta tornata a casa, si è resa conto di aver dimenticato le chiavi all’interno.

La giovane ha atteso il fabbro per due ore, mentre continuava a muoversi per sopportare i crampi. Una volta dentro la sua casa, ha trascorso un’ora e mezza d’inferno: l’unico modo per stare un po’ meglio era stare seduta sul water.

“Il dolore è diventato insopportabile. Ho iniziato a urlare così tanto che il mio vicino si è spaventato ed è venuto a bussare. Mi sono trascinata alla porta e lì mi sono accorta che stavo iniziando a sanguinare copiosamente. Ho ceduto all’istinto di spingere e il mio vicino è rimasto scioccato nel vedere la testa di un bimbo: stavo partorendo in mezzo al corridoio. Pochi attimi dopo stavo cullando la mia bambina. È stato scioccante, non avevo la minima idea di essere incinta. Ero ingrassata un po’, avevo preso una taglia di pantalone, ma non avevo la pancia. Prendevo la pillola continuamente, non avevo più il ciclo e dunque non ho notato niente di anomalo. Niente nausee, nessun malessere. Ero sotto choc“. Queste sono le parole di Klara al Daily Mail.

L’ambulanza è arrivata e, dopo una rapida visita in ospedale, i medici hanno confermato che sia la madre sia la piccola godevano di ottima salute. Dopo aver ripreso la lucidità necessaria, la ragazza ha riferito la notizia alla madre.

“Ho ricollegato l’esatto momento in cui potevo averla concepita con il mio ex fidanzato. Eravamo in vacanza in Lettonia. Prendevo degli antibiotici e avevo avuto nausea e vomito. Ho chiesto ai medici come fosse possibile quello che mi era successo e mi hanno risposto che non si tratta di casi impossibili. Ho incontrato tutti dottori che avevano affrontato casi del genere in passato“, continua la ragazza.

Secondo le statistiche, il caso di Klara non è così raro: nel Regno Unito una su 450 donne non sa di essere incinta fino alla 20esima settimana ed una su 2.500 ignora di aspettare un bambino fino al travaglio.