Svuota la valigia e indossa tutti i vestiti: il momento di follia all’aeroporto ha però una giustificazione

Una persona in aeroporto ha svuotato la valigia e indossato i suoi vestiti. La follia ha però una motivazione, vediamo quale.

Una scena che ha lasciato senza parole i presenti in un aeroporto. Il fatto è accaduto questa estate, e tutti si sono chiesti cosa fosse successo.

La notizia è arrivata dall’altra parte dell’Oceano, in Argentina. Una persona è stata vista all’aeroporto internazionale di Ezeiza a Buenos Aires, mentre stava svuotando la sua valigia, ed indossare tutti i vestiti che aveva a disposizione.

Il curioso escamotage del passeggero

Il passeggero si trovava in aeroporto in attesa di partire con destinazione Bogotà, e come tutti si è presentato al check-in con la sua valigia.

Il personale ha comunicato al passeggero che la sua valigia pesava più del consentito, e che quindi avrebbe dovuto pagare il sovrapprezzo previsto per il peso in eccesso. A quel punto, l’uomo ha pensato a come fare dopo aver avuto la notizia dei soldi da dover sborsare per portare la sua valigia carica.

In pochi minuti ecco il lampo di genio. L’uomo ha pensato bene di aprire la sua valigia, e di iniziare a tirare fuori tutti i vestiti che aveva portato con sé, per poi indossarli sopra il vestiario che aveva addosso. Nel video che vi mostriamo alla fine dell’articolo, si vede chiaramente che l’uomo ha fatto tutto sotto gli occhi dei passeggeri presenti.

Il viaggiatore ha indossato uno sopra l’altro tutti gli indumenti, intimo compreso, senza battere ciglio. Alla fine, è partito secondo quanto previsto dal volo e dal suo biglietto, destinazione Bogotà. Tutto senza pagare il sovrapprezzo. Il video è stato pubblicato su Twitter dall’influencer argentino Sir Chandler, che ha ripreso la scena che il viaggiatore ha messo in atto, di fronte a tutti i presenti in aeroporto. Il video è chiaramente diventato virale.

Ma quanto avrebbe dovuto pagare per il peso in eccesso del bagaglio? la domanda purtroppo non ha risposta, perché non è dato sapere quanto peso ci fosse in più rispetto al bagaglio presentato al check-in. In generale però, è bene ricordare sempre che esistono delle regole sui bagagli a mano, che ogni compagnia aerea pubblica per permettere ai viaggiatori di organizzarsi.

Le dimensioni da tenere in considerazione per il bagaglio a mano sono la lunghezza, la larghezza e la profondità. Le dimensioni indicate dalle compagnie aeree si riferiscono alle dimensioni esterne del bagaglio a mano e quindi includono maniglie, ruote, protezioni esterne, tasche laterali e altre componenti. Alcune compagnie aeree seguono le stesse regole, ma spesso vengono diffusi da parte delle stesse nuovi aggiornamenti sulle restrizioni relative al bagaglio a mano. Insomma, non copiate l’éscamotage del viaggiatore sudamericano, ma informatevi sempre prima di partire per un viaggio in aereo.