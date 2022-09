Tegola in testa oggi per 4 segni zodiacali: una settimana a dir poco difficile è solo a metà

L’oroscopo di oggi ci parla di una settimana difficile in particolare per 4 segni zodiacali. Vediamo da quale punto di vista.

Oggi inizia il mese di Settembre, quello della ripresa delle attività dopo le ferie, ma per alcuni segni l’inizio non è affatto facile.

Agosto è finito, ed oggi inizia ufficialmente Settembre, il mese dei buoni proposito dopo le vacanze. Speriamo abbiate passato una buona estate, che comunque non è ancora finita.

Oroscopo di giovedì 1 settembre, 4 segni in discesa

I nati il 1 Settembre sono del segno zodiacale della Vergine, ed il loro Santo protettore è San Giosuè. I nati oggi sono i “settembrini” del segno, ed hanno molte caratteristiche della Vergine.

I nati in questo giorno hanno dei tratti tipici del segno della Vergine, segno notoriamente complicato, molto introspettivo e profondo. Queste caratteristiche ne fanno a volte una persona “pesante”, che pensa poco a sé stessa e al proprio tempo, per dedicarsi troppo al lavoro e agli altri. Va bene lo spirito di sacrificio, ma i Vergine esagerano!

Chi nasce oggi, ha quindi un grande senso del dovere, è affidabile, ed è un lavoratore davvero da non lasciarsi sfuggire. In questa data sono nati dei personaggi famosi, tra i quali spiccano i grandi attori Carmelo Bene e Vittorio Gassman. Ma vediamo oggi cosa ci dicono le stelle per alcuni segni in particolare.

Gli amici dei Gemelli sono molto concentrati sulla loro vita privata, e si danno molto alla famiglia, il pensiero è rivolto alla realizzazione ma anche agli eventuali problemi da risolvere dentro le quattro mura di casa. Questo probabilmente rallenta la realizzazione personale, e gli eventuali progetti lavorativi, che inevitabilmente risentono del poco tempo che gli state dedicando. Cercate di trovare un equilibrio, perché le tegole sono dietro l’angolo.

Il Leone, sempre pieno di grinta ed ambizione, si sta troppo concentrando su sé stesso nell’ambito di un progetto lavorativo, e questo potrebbe avere delle ripercussioni sui collaboratori. Soprattutto se siete a capo di qualcosa, guardate oltre il vostro naso, altrimenti il rischio è di pagare caro il non aver pensato a chi avete intorno, che non si sentirà preso in considerazione.

Stesso problema per gli amici dello Scorpione, che sebbene sia sempre molto affascinante, e riesca spesso ad esercitare questo influsso su chi ha intorno, oggi potrebbe avere problemi negli affari. Andare avanti con le proprie idee va bene, ma probabilmente avete superato un limite oltre il quale ci sono le idee e le esigenze dei collaboratori e colleghi. Il consiglio delle stelle è di fermarvi a riflettere, prima di prendere le decisioni o dire la vostra, dando l’idea di pensare solo a voi stessi.

Infine vediamo il Capricorno, che al contrario dei colleghi di zodiaco appena visti, vede delle nubi sulla vita privata. Troppo tempo lontani dai rapporti sociali, e poco tempo speso con gli affetti cari, vi hanno chiuso il cuore e le uscite. Il consiglio delle stelle è di riprendere la vostra vita in mano, e passare più tempo con la vostra famiglia, recuperando i rapporti che rischiano di rovinarsi.