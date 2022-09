70enne si sente male: il nipotino di 10 anni riscende da solo la montagna per chiedere aiuto

Un anziano di 70 anni si sente male ed il nipotino di 10 anni riscende da solo la montagna per chiedere aiuto.

Un uomo di 70 anni si è sentito male su una montagna, ma il coraggioso nipotino di 10 anni è riuscito a scendere la montagna da solo.

L’anziano ha accusato un malore mentre era con il nipotino ed è stato lo stesso bambino ad allontanarsi ed a scendere a valle a chiedere aiuto.

Il bambino di 10 anni scende da una montagna da solo

La vicenda è accaduta nella zona del Lago D’Avino, nel Verbano-Cusio-Ossola. Il signore, Narciso Minetti, ha avuto un malore ed ha perso la vita, nonostante l’eroica discesa di suo nipote. Infatti, il bambino di 10 anni, preso dalla paura, ha risceso da solo la montagna per chiedere aiuto ma non c’è stato niente da fare.

I due erano sui sentieri del lago, a 2.200 metri di quota. Il bambino è riuscito a lanciare l’allarme e così sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino della stazione di Varzo e il soccorso della Guardia di Finanza.

Inizialmente, non è stato possibile per l’elicottero raggiungere il posto viste le condizioni climatiche in zona, ma quando lo hanno raggiunto, per l’uomo non c’era nulla da fare e il medico ha constatato il decesso. I militari del soccorso alpino della guardia di finanza si stanno occupando degli atti di polizia giudiziaria.

Negli anni passati, Narciso Minetti è stato a lungo guardiano della diga dello stesso lago D’Avino, e nella zona la famiglia ha anche una baita.