Dall’abito esclusivo al ricevimento da favola: il budget da capogiro del matrimonio di Federica Pellegrini

Il matrimonio di Federica Pellegrini era atteso da molto tempo, ovviamente oltre agli abiti di lusso, alle presenze vip e al contesto in generale ci sono stati anche tantissimi bei regali per una cifra complessiva di tutto veramente vertiginosa.

Federica Pellegrini e Matteo Giunti hanno fatto sognare tutti, con i loro abiti principeschi ma anche con location da sogno, fiori ovunque e una trasformazione della nuotatrice da vera Cenerentola. La festa è stata super, probabilmente come già si aspettavano gli sposi e gli invitati, le foto hanno immortalato tutto anche per chi non era presente.

La coppia era veramente felice e in particolare Federica Pellegrini raggiante. Ha scelto di indossare l’accappatoio prima delle nozze, un chiaro rimando a quello che indossa sempre durante le sfide, simbolo che il suo essere non l’abbandona mai, nemmeno in un momento del genere.

Nozze stellari per Federica Pellegrini

I due sposi per le fedi di matrimonio hanno scelto un pezzo di Damiani e in particolare un gioiello della coll.ezione D. Side che parte da circa 1500 euro e arriva a circa 4000 euro. Le fedi selezionate sono state personalizzate quindi si stima una spesa di 4 mila euro circa.

La nuotatrice questa volta ha sfilato in altre vesti con un bellissimo abito da sposa per dire sì. In questo caso ha scelto un abito di Nicole Cavallo. Le sue creazioni hanno un valore che può oscillare dai mille euro a salire. In questo caso la spesa per l’abito è stata all’incirca di 7 mila euro. Il vestito è stato realizzato in mikado, ecco anche perché questo costo.

Ma questo è solo l’inizio di un matrimonio top che ha visto ben 160 invitati e una partecipazione di firme importanti. Il tutto con la super organizzazione del wedding planner dei vip, Enzo Miccio. Le tariffe, proprio per l’organizzazione, oscillano sui 50 mila euro.

La Pellegrini ha condiviso tutto sui social relativamente alle nozze con Giunta. La festa si è tenuta nel JW Marriot Venice Resort, un luogo incredibile e di grande lusso. La campionessa ha indossato prima l’abito bianco e poi ha fatto una trasformazione con una tuta bianca. Qualcosa che non ci si aspettava ma di sicuro effetto sul suo fisico statuario veramente elegante.

Per quanto riguarda i regali invece la scelta più importante: la coppia ha optato per destinare i fondi dei doni a delle associazioni di beneficenza. Un passo veramente importante che dimostra l’impegno nel sociale e verso il prossimo.