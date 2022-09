Fai tornare bianche le guarnizioni del frigorifero: bastano tre ingredienti e 5 minuti

Esiste un rimedio semplice per far tornare bianche le guarnizioni del frigorifero, e bastano davvero pochissimi ingredienti e 5 minuti.

Le guarnizioni sono una parte importante del frigorifero, che però spesso non ricordiamo di pulire in maniera adeguata. Vediamo come fare e perché è importante.

Parliamo di pulizie, ed in particolare del frigorifero, un elettrodomestico ormai fondamentale e presente in tutte le case.

Frigorifero, come pulire le guarnizioni di gomma

La pulizia del frigorifero è molto importante e delicata, perché al suo interno sono conservati i cibi che dobbiamo mangiare ogni giorno.

Tutti noi facciamo attenzione, e sappiamo come mantenere pulito l’interno e l’esterno del frigorifero, dal pulire i ripiani e le vaschette, fino alla pulizia a fondo, congelatore compreso. Ma c’è un elemento al quale in pochi pensiamo, ma che è fondamentale ricordarsi di pulire: le guarnizioni di gomma della porta del frigo.

La porta del frigo è un elemento che è importante saper utilizzare al meglio, e la prima regola è quella di evitare di aprirla e chiuderla più volte, perché questo comportamento provoca anche un grande dispendio di energia a causa del continuo caldo/freddo al quale l’elettrodomestico, e quindi i cibi, vengono sottoposti.

Nello specifico della parte di gomma delle porte, è fondamentale la giusta manutenzione e pulizia perché il rischio è di perdere la funzione di chiusura ermetica, necessaria per mantenere ben chiusa la porta del frigo. Infatti se avete il dubbio che la porta del frigo non chiuda adeguatamente, controllate le condizioni della gomma.

Ma non solo. Questo è un luogo ideale per la creazione della muffa, che non ha solamente un fastidioso odore, ma chiaramente non fa bene alla nostra salute; dobbiamo infatti sapere che i batteri si accumulano proprio nelle gomme, ed il motivo principale è l’aria calda e fredda che si mescolano ad ogni porta del frigorifero. L’acqua si condensa e si forma in muffe quando l’aria fredda del frigorifero e l’aria calda che entra quando si apre la porta si combinano.

Vediamo allora come fare per mantenere sempre pulita la gomma delle porte del vostro frigo. Bastano rimedi naturali, con prodotti che abbiamo in casa, e veramente pochissimi minuti di tempo. Il consiglio è quello di trattare sempre utilizzando l‘aceto bianco, che ha molte proprietà, e che può essere usato in diversi modi.

Per trattare le muffe, l’aceto è l’ideale, assieme al bicarbonato. Mettete un pò di bicarbonato su una spazzolina piccola da cucina, o anche un semplice spazzolino da denti, e iniziate a pulire bene le guarnizioni; dopo pochi minuti di posa, prendete un panno e risciacquate con un mix di aceto ed acqua.

L’aceto ha proprietà sbiancanti e pulenti, quindi se la muffa è molto presente, utilizzatelo in quantità maggiore, e ripetete almeno ogni 3 settimane la pulizia delle gomme. Inoltre l’aceto ha anche una funzione importante di prevenzione, perché è un antimuffa naturale.

Sconsigliata è invece la candeggina, perché potrebbe rovinare le guarnizioni e seccarle.