Segni in calo, per questi 3 settembre sarà decisamente da dimenticare

L’oroscopo di oggi vede alcuni segni in calo, e non solo in questa giornata. Questo settembre infatti sarà da dimenticare per 3 segni in particolare.

Il mese di settembre è iniziato, e agosto ce lo siamo lasciati già alle spalle. Ma se l’estate ancora non è finita, la ripresa non è positiva per tutti i segni.

Le stelle per questa giornata di inizio settembre non sono favorevoli per 3 segni in particolare, che non sempre avranno gli astri a favore per questo mese.

Oroscopo di venerdì 2 settembre

I nati il 2 Settembre sono del segno zodiacale della Vergine, ed il loro Santo Protettore è San Zenone. Persone socievoli e leali, i nati oggi portano tutti i lati positivi e negativi del segno della Vergine.

Coloro che sono nati oggi, sono riconosciute da tutti come persone affidabili, che dicono ciò che pensano e con un grande senso della giustizia. Come sempre però accade, soprattutto a chi è nato in Vergine, il rischio è di autosabotarsi, e di togliersi molti dei piaceri della vita. In genere si paga la mancanza di iniziativa, e la troppa dedizione al lavoro.

In questo giorno sono nati alcuni personaggi famosi come la stella del tennis Jimmy Connors, l’attrice Salma Hayek, lo scrittore Giovanni Verga, il nostro Pippo Franco, l’attore Keanu Reeves, e la chef Antonia Klugmann. Sempre in questa data sono scomparsi Henri Rousseau, Pierre de Coubertin, ed il padre del Signore degli Anelli J. R. R. Tolkien.

Ma torniamo ai giorni nostri, e vediamo cosa ci dicono le stelle, che sembrano voler mettere in guardia 3 segni in particolare. E allora mettiamoci comodi, e vediamo di chi si tratta.

Il segno dello Scorpione arriva da un’estate che ha dato qualche risposta, che ora a settembre deve per forza essere considerata. Il momento è topico, a tratti difficile, perché potreste sentire il bisogno di fare dei passi indietro, di considerare ciò che avevi lasciato da parte. Ma anche i fantasmi si devono affrontare, e se per farlo hai bisogno di silenzio, chiuditi pure in te stesso.

Gli amici del Sagittario avranno un ritorno che già inizia all’insegna del lavoro e della fatica. Turni estenuanti ed impegni subito importanti caratterizzano questo settembre. E’ un momento di grandi cambiamenti, anche importanti, con chiusure di rapporti che non vi aspettavate. L’energia è necessaria da subito!

Infine gli amici dei Pesci, che vedranno un settembre iniziare con alcune difficoltà che vi mettono a contatto con una realtà spesso scomoda. Periodo di poche certezze, vi sentirete in balia degli eventi, senza essere in grado di guidare le azioni giuste. Non fissatevi sulle difficoltà ed abbiate più coraggio, non vi manca nulla.