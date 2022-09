Carolina Castagna, ecco come è oggi la figlia di Alberto Castagna 15 anni dopo l’addio al padre

Carolina Castagna, oggi, è una donna bella e determinata, si è fatta forza nei momenti difficili ed ha affrontato con coraggio la vita senza il suo amato padre. Carolina è una bellezza pura, delicata, sensibile e, nonostante la sua indiscussa bellezza, non ha mai pensato di seguire le orme del padre per dedicarsi alla tv. Carolina, infatti, è un medico ed è appassionata di viaggi e di architettura.

Carolina Castagna ha conseguito la laurea in medicina a Tirana lo scorso anno ed ora studia per specializzarsi. La ragazza ha quindi seguito le orme della madre, la dermatologa Pucci Romano, ed ha preferito dedicarsi alla medicina piuttosto che allo spettacolo come il padre. Per Alberto Castagna, Carolina è stata di vitale importanza, specialmente nell’ultimo periodo quando era ricoverato in terapia intensiva.

La ragazza è molto legata a Francesca Rettondini, la ex fidanzata del padre. Inoltre, il suo profilo Instagram è seguito da 5.451 follower, ma a lei non importa della celebrità. Infatti Carolina vuole fare bene il suo lavoro, viaggiare e godersi la vita.

Il padre, Alberto Castagna, è stato un giornalista e conduttore televisivo. Debuttò in televisione come giornalista del TG2 e successivamente, lasciò la testata per condurre i programmi di Michele Guardi Mattina 2 e I fatti Vostri. Nel 1993 vinse un Telegatto come “Personaggio maschile dell’anno” e nello stesso anno passò alla Finivest.

A causa di un aneurisma, il suo stato di salute aveva tenuto in allarme il pubblico e i media alcuni anni prima e lasciandolo lontano dagli grandi schermi per molto tempo.