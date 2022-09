Ciao Darwin 9, Sonia Bruganelli ci mette lo zampino: arriva il regalo per il suo maritino

Grandi novità in arrivo per Ciao Darwin con Alex Belli e Soleil Sorge che potrebbero essere i protagonisti. Con loro nel cast, Sonia Bruganelli ha fatto un grande regalo a suo marito ma scopriamo bene perché e cosa potrebbe accadere.

Sono stati i protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 6 con un triangolo amoroso discutibile con Delia Duran. I due amanti potrebbero però presto tornare alla ribalta, perché di fatto hanno avuto un grande seguito e questo è sintomatico quando si parla di programmi televisivi.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono al lavoro per la nuova edizione di Ciao Darwin 9 che vanta sempre il lavoro di Sonia Bruganelli alle spalle. Questa non è solo la moglie del conduttore ma anche sua collaboratrice in termini di produzione artistica.

Colpo grosso a Ciao Darwin 9

La scelta di ingaggiare i due volti ormai super noti della tv deriverebbe proprio da un suggerimento della Bruganelli. Ciao Darwin solitamente non ha bisogno di “spinte”, è un programma molto amato e seguito ed ha sempre fatto record negli anni passati. Si va da personaggi famosi a persone comuni ma questa volta si aspettano vere e proprie scintille.

Dopo quanto accaduto al Grande Fratello i rapporto per i Solex si sono dissolti quindi non ci sarebbe stato alcun seguito, almeno da quello che si apprende. Soleil Sorge ha deciso di chiudere il tutto e ha definito l’attore uno che lavora molto bene a teatrini personali solo per visibilità e business. L’attore di contro ha dichiarato che la modella rinfaccia cose che prima le sono piaciute. Insomma un continuo di una storia che non è chiara e non si sa dove potrebbe arrivare.

Quello di Ciao Darwin potrebbe essere un teatro perfetto quindi per dare nuovo fiato alle trombe e per vedere come evolve la situazione e cosa potrebbe accadere. Potrebbero sorgere risvolti particolarmente interessanti. Dopotutto da quanto la Bruganelli è entrata a pieno titolo nel mondo della tv non accompagna solo il marito ma anche numerosi altri programmi che la vedono partecipe. Il suo ruolo è proprio quello di “pizzicatrice”. Adora infatti alimentare il fuoco e in questo gioco sicuramente chi ne uscirà vincitore sarà il programma e quindi suo marito Paolo Bonolis che avrà molto terreno fertile su cui lavorare per far ridere gli spettatori.

Dopotutto si sa che l’accoppiata Bonolis-Laurenti è vincente. Il pubblico li ama e apprezza il loro modo di essere ma con il tocco femminile il programma avrà una marcia in più.