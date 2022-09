I sogni si realizzano oggi per 3 segni zodiacali: se hai un desiderio è il momento di realizzarlo

La giornata di oggi per l’oroscopo sarà ricca di sogni e desideri da realizzare, in particolare per 3 segni zodiacali. Vediamo le stelle cosa ci dicono.

Siamo già a settembre, ma l’estate continua, per le temperature ed il clima ancora soleggiato. Il nostro oroscopo anche continua, e non perde un colpo!

Avete terminato le ferie, o siete tra quelli che preferiscono le vacanze nel mese di settembre? il periodo è giusto, ed anche le stelle lo dicono.

Oroscopo di sabato 3 settembre, sogni a occhi aperti per 3 segni

I nati il 3 settembre sono del segno zodiacale della Vergine, ed il santo di oggi è San Gregorio Magno (Papa e Dottore della Chiesa), protettore di musicisti, cantori, produttori di passamaneria e di bottoni, insegnanti, papi.

I nati in questa data sono persone, come i nati in Vergine, molto precisi e scrupolosi, ed hanno un senso di giustizia che ne fa dei collaboratori o responsabili davvero fidati. La loro precisione però, può essere a volte un ostacolo per le attività e le relazioni, perché spesso non riescono a far capire le loro intenzioni, rischiando di creare problemi di comunicazione e rallentamenti nelle azioni di team.

Il 3 settembre sono nati alcuni personaggi famosi come il Presidente del Consiglio Mario Draghi, il politico Gianni Cuperlo, il conduttore radiofonico Marco Baldini, e la showgirl Natalia Estrada.

Le stelle oggi sono dalla parte di 3 segni in particolare, che in questa giornata potranno realizzare i propri desideri, e mettere una pietra su alcuni sogni. I segni favoriti sono Leone, Vergine e Bilancia, e ce lo dice Paolo Fox.

E’ il caso di dire un weekend da leoni…e proprio per gli amici del segno del Leone! Le stelle sono dalla vostra parte, soprattutto per quanto riguarda la sfera dei sentimenti e delle relazioni. In coppia o soli, carpe diem!

Gli amici del segno della Vergine vedono Venere in transito favorevole, e ciò significa emozioni che affiorano e vi avvolgono per il weekend. Il desiderio di avanzare nel lavoro oggi potrebbe avverarsi, o almeno è il momento giusto per fare richieste importanti, come ad esempio un aumento di stipendio.

Il segno della Bilancia, infine, è altrettanto fortunato nelle relazioni, ma in particolare le stelle si rivolgono a coloro che non sono ancora in coppia. Se infatti avete qualcuno che vi piace particolarmente in questo periodo, e lo volete conquistare, il momento è propizio. Tutte le novità, lavorative e sentimentali, sono oggi favorite. Buttatevi!