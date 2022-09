Fissazione beauty da principessa: dalla conta dei capelli caduti alla maschera viso di carne cruda

La bellezza è una ossessione per una principessa in particolare. Dalla conta dei capelli caduti, addirittura ad una maschera per il viso di carne cruda, ecco di chi si tratta.

Tutte le donne, o comunque molte, che siano famose o meno, hanno un’attenzione particolare per l’estetica. Per alcune, questo diventa una vera e propria ossessione.

Parliamo di una principessa, una donna quindi che inevitabilmente deve occuparsi del proprio modo di apparire in ogni occasione quotidiana, sia pubblica che privata.

La principessa Sissi e le sue manie di bellezza

Tutti conosciamo la storia della principessa Sissi, grazie anche allo storico film che ha fatto commuovere ed emozionare milioni di persone.

Sissi è stata una figura molto amata dalla gente, ed anche ai giorni d’oggi la sua figura resta viva nella memoria di molti. Della principessa conosciamo senza dubbio la storia, ma in pochi sanno del suo rapporto quasi ossessivo con il tema della bellezza.

La principessa Elisabetta Aurelia Eugenia è nata a Monaco nella notte di Natale del 1837 nel palazzo dei Duchi di Baviera sulla Ludwigstrasse, figlia dell’arciduca Massimiliano e della principessa Ludovica. Sposa di Francesco Giuseppe I d’Austria, Sissi non ha avuto una vita facile (morì assassinata il 10 settembre 1898 mentre era in attesa di una nave a vapore a Ginevra, pugnalata dall’anarchico italiano Luigi Lucheni).

Sissi però non ha mai trascurato il fattore estetico, che ne ha fatto un’icona di stile e bellezza già ai suoi tempi. La principessa era molto attenta alla forma fisica, tanto da camminare per ore, fare attività fisica e sport quotidianamente, ma soprattutto una dieta molto ferrea. Tutto questo per riuscire ad infilarsi, come molte donne del suo secolo, il famoso corsetto che stringeva la vita quasi al punto da non far nemmeno respirare.

Importantissimo era per Sissi anche lo stato della pelle, soprattutto del viso, e per questo sono arrivate fino a noi notizie delle due maschere facciali che utilizzava ogni giorno: quella a base di fragole tritate che si applicava nelle ore diurne, e quella notturna a base di carne di vitello cruda.

Ma la vera e propria ossessione per Sissi, ed il suo vero tratto distintivo, è la stupenda capigliatura con la quale viene ritratta nelle immagini più famose giunte fino ai giorni nostri. Sissi portava i capelli lunghissimi, e la loro cura richiedeva ovviamente molti sacrifici e azioni quotidiane, per le quali assunse Fanny Angerer, una parrucchiera professionista, che la seguiva quotidianamente.

Il lavaggio avveniva una volta ogni tre settimane con una miscela particolare che conteneva uova crude e brandy, ed era particolarmente laborioso, considerando che per l’assenza di phon l’asciugatura richiedeva ore e ore, che la principessa passava passeggiando indossando una vestaglia impermeabile. Quotidianamente, invece, la parrucchiera si occupava di pettinare e fare le acconciature prescelte, un lavoro interminabile che costava alla principessa anche frequenti emicranie. La fissazione di Sissi per i capelli arrivava al punto di chiedere ogni giorno alla parrucchiera di portare fuori una ciotola con i capelli rimossi, per avere la certezza di non perderne più del dovuto.