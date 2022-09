“Non permettere a nessuno di toglierti il sorriso”: Cristina D’Avena su Instagram stende tutti

Cristina D’Avena si mostra su Instagram e stende tutti. “Non permettere a nessuno di toglierti il sorriso”, e davvero per lei questa frase vale doppio.

La cantante amata da tutti per le sue sigle dei cartoni, si mostra su Instagram e lascia tutti senza parole.

Chi non conosce Cristina D’Avena? è quasi impossibile! Tutti noi siamo stati bambini, e soprattutto la generazione dei bambini e adolescenti a cavallo tra gli anni 80 e 90 l’hanno amata moltissimo.

Cristina D’Avena, per lei il tempo non passa

La strada di Cristina d’Avena sembra davvero essere già segnato sin da piccolissima, quando a soli 3 anni esordisce in pubblico cantando la famosissima canzone Il valzer del moscerino allo Zecchino d’Oro 1968, dove si aggiudica il terzo posto.

Da quel momento, Cristina fa parte della famosa scuola dell’Antoniano di Bologna come componente del Piccolo Coro, dove resta fino al 1976. Ma sono certamente gli anni Ottanta e Novanta a regalare alla cantante il grande successo, con l’inizio di una carriera sfolgorante nel mondo delle sigle dei cartoni animati. La prima sigla che incide la D’Avena è nel 1981, con il titolo di Bambino Pinocchio, scritta da Luciano Beretta e Augusto Martelli per la serie animata giapponese Pinocchio, e trasmessa su Canale 5.

Da quel momento, Cristina è entrata nei cuori di tutti i bambini e delle famiglie italiane, come figura di riferimento delle sigle dei cartoni più amate dal pubblico. Iniziò a pubblicare numerosi singoli e album che complessivamente hanno venduto, al 2018, un totale di oltre 7 milioni di copie. La Canzone dei Puffi del 1982 (suo primo Disco d’oro per le oltre 500.000 copie vendute) e Kiss Me Licia del 1985 (Disco di platino per le oltre 200.000 copie vendute del relativo album).

La carriera di Cristina sarà inarrestabile, con partecipazioni a trasmissioni, ed anche la partecipazione come protagonista alle serie tv ispirate al cartone animato di Licia. Dal 1986, infatti, la cantante interpreta Licia nella serie di telefilm per ragazzi Love Me Licia, Licia dolce Licia, Teneramente Licia e Balliamo e cantiamo con Licia.

Per i fans di Cristina c’è la sezione del sito dedicata al Fan Club, ed uno store dove poter acquistare i prodotti ufficiali, come borracce, felpe e t-shirt sia per bambini che per adulti, le tazze con l’immagine stampata della cantante, chiaramente foto e album, magneti, palle da spiaggia, penne, racchettoni, zaini e borse, e ancora accessori moda come bracciali e orecchini, cover per il cellulare e le incredibili scarpe glitterate.

Classe 1964, per la cantante di cartone animati più famosa ed amata d’Italia sembra davvero che il tempo non passi mai! Sarà il fatto di cantare canzoni per giovani, e fare concerti dove l’allegria e la spensieratezza sono di casa, fatto sta che la D’Avena sembra ancora una ragazzina. Lo dimostrano le foto che pubblica sul suo profilo Instagram, dove si mostra anche in costume, sfoggiando un fisico davvero top.