35 dollari al mercatino dell’usato: solo dopo scopre che l’oggetto ha oltre 2mila anni di storia

Una donna è entrata in possesso di un oggetto pagato 35 dollari al mercatino dell’usato, ma solamente successivamente scopre che ha più di 2mila anni.

Acquista un oggetto per 35 dollari ma ha oltre 2mila anni di storia

Una donna ha speso 35 dollari per un busto di marmo, acquistandolo ad un mercatino dell’usato e trovandosi tra le mani un autentico pezzo da museo. Infatti, la protagonista di questa storia ha acquistato nel 2018 un oggetto di antiquariato in un mercatino dell’usato di Austin, in Texas.

La persona ha venduto questa scultura, ritenendola una replica di una delle famose statue risalenti all’Antica Roma. L’errore però è stato gravissimo, poiché in realtà l’oggetto era effettivamente molto antico. La fortunata donna è riuscita ad accaparrarselo per la cifra irrisoria di 35 dollari.

La protagonista della vicenda, infatti, non era convinta che questo oggetto fosse un falso e così lo ha fatto analizzare in modo approfondito per eliminare i suoi eventuali dubbi. L’autentico busto romano aveva migliaia di anni alle spalle ed è stato incredibile pensare che abbia viaggiato per il mondo, fino ad arrivare tra le sue mani, negli Stati Uniti.

In base alle verifiche effettuate, il busto sarebbe appartenuto alla sfarzosa collezione di una villa ottocentesca di una famiglia Tedesca, ma durante la seconda guerra mondiale potrebbe essere stato sottratto da alcuni soldati americani, come bottino bellico, finendo nel corso degli anni, in Texas. Secondo le stime effettuate, dovrebbe appartenere all’età Giulio-Claudia, tra il I secolo a.C. e il I d.C.

Grazie alla sua datazione, ovviamente, il valore di questo oggetto è pressoché inestimabile. Questo busto potrebbe essere una rappresentazione del capo militare romano Sesto Pompeo, figlio di Gneo Pompeo, vissuto tra il 67 e il 35 a.C.

Questa donna si è aggiudicata, per una manciata di dollari, una statua straordinaria ed, in base alle informazioni di Lynley McApline, membro del San Antonio Museum of Art, ha una storia così importante alle spalle che non potrebbe mai essere venduta.