Denti bianchi e splendenti: per averli servono poche mosse ma ben ponderate

Avere denti bianchi e splendenti è il sogno di tutti. Ma averli è comunque possibile, basta fare poche mosse e ben studiate.

Il sorriso è il nostro miglior biglietto da visita, così si dice. E allora vediamo come curarlo e sfoggiare denti più bianchi possibile.

La nostra bocca e i nostri denti sono importantissimi, non solo perché servono per mangiare, ma anche perché dicono molto di noi.

Denti bianchi, le regole da seguire

Una bocca in salute si vede anche da come stanno i nostri denti, e tutti sappiamo quanto sia importante avere un bel sorriso anche per i nostri rapporti interpersonali.

Spesso ci lamentiamo di non avere uno smalto bianco, e chiaramente il primo consiglio è quello di curare sempre la salute dei denti, e di andare periodicamente dal dentista e dall’igienista dentale per una perfetta pulizia dei denti. Ma esistono dei metodi che aiutano ad avere un sorriso splendente, e a mantenere i denti più belli.

Come spiegano gli esperti di Denti Primo, la tonalità dei denti è data dal colore naturale dello smalto e da quello della dentina – che si trova tra lo smalto e la polpa dentale. Il colore dei denti però nel tempo cambia, e questo fenomeno è dovuto a vari fattori, che portano i denti ad ingiallirsi e macchiarsi.

Età che avanza, alimentazione, fumo e scarsa igiene, sono tra le principali cause della mancata dentatura bianca. Il fumo a causa della nicotina, tende ad alterare il colore naturale della dentatura, mentre tra i cibi e le bevande che possono macchiare i denti ci sono caffè, vino rosso, tè, frutti di bosco, succhi di frutta (soprattutto di mirtillo, mora e melograno), barbabietole e il pomodoro, come spiegano gli esperti di Mentadent.

Gli esperti consigliano di attendere almeno mezz’ora prima di lavarsi i denti, soprattutto se abbiamo assunto alimenti acidi come il pomodoro. Quando si bevono succhi di frutta, sarebbe buona regola usare una cannuccia, mentre subito dopo il caffè bisognerebbe sciacquarsi la bocca.

Oltre a lavare accuratamente i denti con il dentifricio dopo i pasti principali, è buona norma usare colluttorio e filo interdentale per una pulizia più profonda del cavo orale. Il colluttorio, usato dopo aver lavato i denti, può offrire maggior protezione contro i batteri causa dell’ingiallimento dei denti. Il filo interdentale aiuta ad arrivare nelle zone più difficili come quelle tra un dente e l’altro, eliminando quindi quei segni scuri antiestetici che li dividono, oltre naturalmente a pulire più a fondo.

Attenzione infine all’alimentazione, evitando soprattutto i cibi ricchi di zuccheri, che come sappiamo fanno male in generale alla salute ma anche ai denti, con l’aumento di probabilità di comparsa di carie.