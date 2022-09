Domenica in salita per 4 segni zodiacali: la sorte avversa oggi ci mette lo zampino

Una domenica in salita per 4 segni zodiacali, che nella giornata di oggi saranno disturbati dalla cattiva sorte.

Siamo arrivati alla fine di questa settimana, e per alcuni segni potremmo dire “che fortuna”! Giornata in salita, vediamo per chi.

La prima settimana di settembre è terminata, speriamo che il rientro per chi ha terminato le ferie sia stato buono. Intanto vediamo cosa ci dicono le stelle.

Oroscopo di domenica 4 settembre, i 4 segni che faticano

I nati il 4 settembre sono del segno zodiacale della Vergine, e il santo del giorno è Santa Rosalia (Vergine Eremita).

I nati oggi sono persone solari, con le quali si sta bene in compagnia, e che amano avere intorno un’atmosfera rilassata; odiano le discussioni, e sono per portare e creare equilibrio, come i nati nel segno della Vergine. Chi è nato oggi ha una propensione verso l’arte e la bellezza, e tutte le attività introspettive e che curano la relazione con sé stessi e con gli altri.

Oggi sono nati alcuni personaggi famosi, come il conduttore Amadeus, il regista francese Antonin Artaud, i cantanti Alessio Bernabei e Carmen Consoli, e il musicista David Garret. Nella data di oggi viene fondata la città “El Pueblo de Nuestra Senora La Reina de Los Angeles de Porciuncula”, nota in tutto il mondo come Los Angeles.

Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell’università di Stanford, fondano Google Inc. nel garage (affittato per 1.700 dollari al mese) di una villetta, al numero 232 di Santa Margherita Avenue in Menlo Park, nel cuore della Silicon Valley californiana. Ma torniamo ai giorni d’oggi, e leggiamo insieme cosa ci dicono le amiche stelle.

In questa domenica di inizio settembre, a non avere il vento a favore sono proprio gli ultimi 4 segni dello zodiaco. Il Sagittario inizia settembre a metà tra polemiche e dubbi; le stelle vi dicono di fare attenzione nel lavoro a mettere tutto nero su bianco, mentre nei rapporti sono le polemiche a farsi sentire in questa domenica. Qualcosa nel partner non vi è chiaro.

Gli amici del Capricorno anche dovranno vedersela con rapporti da definire, ma questo riguarda soprattutto le nuove relazioni che hanno bisogno di un periodo di assestamento. L’Acquario ha Venere in opposizione, e quindi il consiglio è di fare attenzione alle relazioni, perché sia nei rapporti che nel lavoro questa giornata non è a favore. Relax e pazienza, se avete da polemizzare, non è oggi la giornata adatta. Infine i Pesci, che hanno bisogno di persone chiare e leali al proprio fianco, sia nell’amore che nel lavoro; il consiglio delle stelle è di prendere le distanze da chi capite che vuole solo sfruttarvi.