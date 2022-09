Harry, il dolce gesto per mamma Diana a 25 anni dalla sua tragica scomparsa

La famiglia reale ogni 31 agosto si trova a dover fare i conti con un giorno buio e triste, la scomparsa di Lady Diana, venuta a mancare 25 anni fa ma ancora oggi viva nel cuore di tutto il popolo inglese e dei fan nel mondo.

Anche quest’anno, in occasione della triste commemorazione, il figlio Harry ha scelto di omaggiare la mamma con un gesto molto forte che dimostra il suo grande cuore e quel legame speciale.

Il principe William invece ha scelto di vivere questa giornata privatamente e quindi non ha condiviso nulla relativamente al suo stato, anche se chiaramente sarà stato molto difficile.

Il ricordo in memoria di Lady Diana

La principessa Diana è venuta a mancare nel 1997 a causa di un tragico incidente stradale. La sua perdita è stata molto dolorosa per i figli ma anche per i sudditi che la ricordano ogni anno. Harry è stato sempre quello più eloquente e ribelle e mentre il profilo ufficiale di William e Kate è rimasto senza alcuna condivisione, il gesto di Harry è stato molto più simbolico e anche chiaro.

Durante un torneo di beneficenza ha condiviso delle parole molto toccanti che sicuramente hanno conquistato e colpito tutti: “In Sesotho, la lingua dei Basotho, la parola sentebale significa non ti scordar di me. Voglio che il 31 agosto sia un giorno pieno di ricordi del suo incredibile lavoro e dell’amore per il modo in cui lo ha fatto. Voglio che sia un giorno per condividere lo spirito di mia madre con la mia famiglia”.

Per loro non è stato facile superare quanto accaduto, perdere la loro mamma, così piccoli e in quel modo così brutale, è stato veramente terribile. In quel giorno infatti Lady Diana morì insieme a Dodi al Fayed e al suo autista in un incidente che si verificò a Parigi dopo la galleria. Carlo e le sorelle di Diana dovettero successivamente arrivare per il riconoscimento del corpo. Negli anni si è detto tanto sulla dinamica, sulla storia clandestina con Fayed e tanto altro addirittura con ipotesi complottiste.

La realtà è che nessuno ha mai saputo la verità nè potrà conoscerla, ma quella perdita è stata molto forte per tutta la famiglia e in particolare per William ed Harry che sono cresciuti senza la loro mamma e non hanno mai smesso di ricordarla come hanno fatto anche tutte le persone che erano legate da affetto e stima per la principessa Diana.