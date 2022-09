Il finale di Dr. House, quei dettagli che erano sfuggiti proprio a tutti e chiariscono ogni dubbio

I dettagli del finale di Dr.House erano sfuggiti proprio a tutti ed ora chiariscono ogni dubbio.

Nella puntata finale della serie Dr. House possiamo osservare il protagonista vivo e vegeto dopo dopo un grave incendio.

Il suo unico desiderio è rimanere accanto al suo grande amico Wilson negli ultimi mesi di vita, a causa del cancro.

I dettagli del finale di Dr. House

Nell’episodio finale di Dr. House, dal titolo Tutti muoiono, si può osservare una scena sicuramente indimenticabile. Infatti, nelle due ore di puntata, la scena più importante riguarda la fittizia morte di Dr. House.

Wilson e Foreman non vedevano House da giorni e scoprendo che anche Oliver era scomparso dall’ospedale, vanno a casa del ragazzo. I due vedono subito un edificio in fiamme e scoprono che al suo interno vi è House. Il medico legale confermerà, attraverso le impronte dentali, che uno dei corpi bruciati era proprio quello di House.

Viene celebrato un funerale, e qui Wilson nel suo discorso, etichetta il suo amico come un arrogante, insensibile ed egoista. All’improvviso, però, gli arriva un messaggio sul telefonino con la scritta: “Stai zitto, idiota!”. Preso dal panico, decide di tornare a casa e qui trova House che lo attende, sano e salvo. L’uomo giustificherà la presenza delle sue impronte dentali nella casa incendiata, come un modo per depistare le indagini. Inoltre voleva vivere in tranquillità con l’amico, gli ultimi giorni di vita rimasti a causa di un grave cancro.

Molti fan della serie Tv hanno ipotizzato che tutto ciò fosse un sogno. L’ipotesi, tra l’altro, non è stata mai smentita o confermata dai produttori dello show né da Hugh Laurie.

Questa teoria troverebbe conferma in molti indizi presenti nell’episodio. Innanzitutto, il titolo dell’episodio Tutti muoiono (Everybody Dies) è alquanto emblematico. Successivamente la colonna sonora della puntata, Enjoy yourself, era stata cantata dalla defunta Amber ad House nel corso di una sua allucinazione durante l’episodio Sotto la mia pelle.

Gli altri indizi sono proprio le immagini dell’incendio che non lasciano alcuna interpretazione. È davvero difficile poter immaginare una fuga e ancora più poter immaginare che abbia avuto tempo di sostituire i suoi denti con quelli di Oliver. House. Inoltre, nella casa di Wilson, l’uomo dice “Sono morto” come se quella che lo attendesse non fosse una nuova vita tranquilla, ma proprio la vita dopo la morte.

La puntata si chiude con la frase di House “il cancro è noioso”, un chiaro riferimento alla prima diagnosi del protagonista nel primo episodio della prima stagione dal titolo Una prova per non morire.