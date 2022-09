La pupilla di Barbara D’Urso diventa attrice: ecco dove la vedremo a brevissimo

E’ la pupilla di Barbara D’Urso e la notizia è che presto la vedremo in veste di attrice. Vi sveliamo dove.

Barbara D’Urso è una delle regine indiscusse della televisione italiana, da anni sulla cresta dell’onda in veste di conduttrice.

I programmi condotti da Barbara D’Urso sono garanzia di ascolti, ed anche se è un personaggio che fa sempre discutere, resta sempre nell’olimpo della tv.

Emy Buono, da La Pupa e Il Secchione al cinema

Barbara D’Urso è una delle conduttrici televisive più famose e dalla lunga carriera in assoluto, e l’ultimo successo che la riguarda è il programma La Pupa e Il Secchione, che si attesta come il programma più visto di Italia 1 della stagione 2021-2022.

La pupa e il secchione è il reality show andato in onda la prima volta nel 2006, in prima serata su Italia 1. La prima edizione del 2006 è stata condotta da Enrico Papi con Federica Panicucci, la seconda edizione del 2010 è stata condotta da Papi con Paola Barale, la terza edizione del 2020 da Paolo Ruffini con Francesca Cipriani, la quarta edizione del 2021 da Andrea Pucci con Francesca Cipriani, mentre la quinta edizione del 2022 è stata condotta da Barbara D’Urso.

Tra i concorrenti più amati di questa ultima edizione c’è stata Emilia Buono, meglio conosciuta come Emy Buono, l’influencer napoletana di 24 anni già nota per aver partecipato a “Ti spedisco in convento”, un reality di Real Time dove un gruppo di ragazze problematiche si ritrovavano a vivere in convento, facendo la stessa vita delle suore che lo abitavano.

Durante il reality di Real Time, la giovane ha avuto modo di fare un’esperienza importante che l’ha fatta riflettere sulla sua vita fuori dal convento, dove – come lei stessa ha raccontato – spesso le capitava di trovarsi in relazioni occasionali, anche con uomini impegnati. Oggi Emy, dopo l’esperienza televisiva e la partecipazione a La Pupa e Il Secchione, risulta fidanzata con Denis Dosio (influencer ed ex concorrente del Grande Fratello VIP).

Durante lo show condotto da Barbara D’Urso, Emy è stata molto apprezzata per la sua determinazione e la sua voglia di mettersi in gioco. Ma ora è arrivata una bella novità per la pupilla della D’Urso, come lei stessa ha annunciato ai fans sul suo canale Instagram: la proposta di recitare nella serie “Mare Fuori”, giunta alla terza stagione, che andrà in onda su Netflix. La serie è già un fenomeno, e il ruolo che avrà Emy Buono è quello di una “pusher”.