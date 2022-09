“Non ha voluto uscire con me perché non faccio il botox”: la confessione shock dell’attrice

La confessione shock è di una famosa attrice che ha raccontato “Non ha voluto uscire con me perché non faccio il botox”. Vediamo di chi si tratta.

Il mondo dello spettacolo spesso è legato a doppio filo al fattore estetico, molto importante per l’immagine dei personaggi. Questa storia ha però dell’incredibile.

La bellezza è personale, ma se parliamo del mondo dello spettacolo come sappiamo ci sono delle regole che negli anni sono state imposte, più o meno volutamente, ma sono anche cambiate.

Sharon Stone e la confessione choc sul botox

E’ stata un’icona sexy e di bellezza tra le più celebri della storia del cinema, scoppiata a livello mondiale grazie al film Basic Instinct, uscito nel 1992 diretto da Paul Verhoeven.

Stiamo parlando di Sharon Stone, che con Michael Douglas è stata protagonista della pellicola che ottenne al botteghino uno dei più alti incassi degli anni Novanta. La Stone, che oggi ha l’età di 64 anni, continua a far parlare di sé per la sua bellezza disarmante, e non solo. Ultimamente l’attrice, che ha postato sulla sua pagina Instagram una foto in bikini che mostra un fisico da capogiro, ha recentemente parlato del suo rapporto con la bellezza ed il passare del tempo.

La Stone ha infatti raccontato a Vogue Arabia, di aver smesso di ritoccarsi con filler di ialuronico e botox, dei quali aveva fatto uso in passato. Il punto di svolta c’è stato nel 2001, quando la star americana fu colpita da un ictus e decise così di smettere con questi trattamenti. “Dopo l’ictus mi hanno dovuto fare più di 300 dosi di Botox e filler per tirare su un lato del mio viso che era completamente crollato“.

Durante l’intervista, la Stone ha spiegato che il fatto di aver smesso con i trattamenti estetici, le ha provocato conseguenze anche sui rapporti con l’altro sesso “Di recente sono uscita con un uomo più giovane di me e un giorno mi ha chiesto se avrei considerato di fare il Botox. Gli ho risposto che per il suo ego sarebbe stato fantastico, ma che no, non intendevo fare il Botox“.

A quanto raccontato dall’attrice, la sua risposta ha portato l’uomo a smettere di frequentarla, ma lei ha saputo come sempre rispondere nel suo stile da donna forte “Se perché non faccio il Botox non vuoi frequentarmi, sai che puoi uscire per sempre dalla mia vita“.