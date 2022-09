Sopracciglia più folte senza ricorrere al tatuaggio: è il trucco della nonna che ti cambia la vita

Se volete le sopracciglia più folte, c’è un trucco della nonna che vi farà evitare di ricorrere al tatuaggio. Ecco come si fa.

La moda come sappiamo non riguarda solamente i vestiti e gli accessori, ma anche come portare ad esempio le sopracciglia. Il 2002 ha una tendenza particolare.

Negli anni le tendenze della moda riguardanti le sopracciglia sono cambiate, e ci sono persone che le amano molto sottili, altre più folte, e addirittura alcuni praticamente senza.

Sopracciglia folte, il rimedio segreto

Ogni anno ha una tendenza, anche in fatto di sopracciglia. Il 2022 vede la tendenza a portare le sopracciglia in modo molto naturale, con archi pieni e disegnati.

In pochi ci pensano, ma la forma delle sopracciglia cambia completamente la fisionomia del viso, e da un effetto allo sguardo davvero diverso in base a come si portano. Spesso, infatti, non si prendono in considerazioni alcuni elementi nella scelta del modello di sopracciglia al quale ispirarsi. Le sopracciglia possono essere dritte sugli occhi, senza seguire nessun arco, o al contrario molto arcuate, ad angolo netto o morbido, e a forma arrotondata.

Come sappiamo, spesso si ricorre a trattamenti estetici per curare o cambiare la forma delle sopracciglia; dalla semplice pinzetta, fino al trucco semipermanente, bisogna fare attenzione a come le trattiamo. Secondo i dati, ad avere maggior successo è la laminazione, il trattamento semipermanente che ha lo scopo di ristrutturare le sopracciglia e regalare la forma migliore. Questo perché molte donne si trovano di fronte al problema di non riuscire da sole a dare forma e crescita adeguata alle proprie sopracciglia, che in molti casi fanno fatica a ricrescere. Pensiamo anche che la zona delle sopracciglia è molto delicata e sensibile, e le depilazioni troppo aggressive provocano una riduzione della crescita della peluria naturale.

Se vogliamo curare e portare le sopracciglia più folte, senza però dare l’impressione di essere in disordine, ci sono dei rimedi per evitare di ricorrere al tatuaggio, primo tra tutti dei prodotti specifici per stimolare la ricrescita della peluria. Ma vediamo un piccolo trucco fai da te, che ti sorprenderà.

Il primo passo è avere a disposizione una saponetta per il bagno, quindi bagnarla con un pò di acqua per creare la classica schiuma che tutti conosciamo e con la quale ci laviamo. Con un pennellino da make up pulito, prendere un pò di parte umida dal sapone e passarla sulle sopracciglia, come se si dovessero pettinare, ed attendere qualche minuto; passato il tempo di posa, applicare un pò di ombretto direttamente sulle sopracciglia, et voilà…sembreranno più folte e vigorose che mai.