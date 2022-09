Aurora Ramazzotti esce allo scoperto sulla gravidanza: il messaggio suona forte e chiaro

Aurora Ramazzotti esce allo scoperto riguardo la notizia della sua presunta gravidanza ed il messaggio suona forte e chiaro.

Da qualche giorno la notizia ha fatto il giro del web, e non solo: la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sarebbe incinta.

Non si fa che parlare d’altro nel mondo dello spettacolo in queste ore, e la bomba l’ha sganciata il settimanale Chi: Aurora Ramazzotti sarebbe in dolce attesa.

Aurora e la gravidanza, ecco cosa ha detto

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti continua a far parlare di sé, ma non direttamente. La notizia che la riguarda, infatti, arriva da una indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi, che ha lanciato la presunta gravidanza della giovane conduttrice.

La lieta novella è stata associata all’acquisto di un test di gravidanza da parte della donna, che ha fatto incuriosire ed insospettire molti. La Ramazzotti continua dunque ad essere presente sui social e sulle news, anche indirettamente, dopo che ultimamente aveva esternato il suo pensiero riguardo ai pro e i contro dell’essere figlia d’arte.

Aurora non si è mai nascosta, ed anche attraverso il web si è sempre schierata dicendo la sua, anche su argomenti molto delicati. La venticinquenne figlia di Eros e Michelle ha un compagno, il romano Goffredo Cerza, romano di 26 anni diplomato alla Marymount International School (un istituto privato internazionale della capitale) e laureato in Ingegneria Elettrica alla University of London.

Cerza ha frequentato lavora come Marketing Manager e Business Analyst, e la relazione con Aurora Ramazzotti è iniziata nel 2017, grazie alla conoscenza tramite amici comuni. La coppia vive a Milano, dove Goffredo si è trasferito durante la pandemia per stare più vicino alla compagna. Ora, dopo 5 anni di relazione, la presunta lieta novella sta facendo sognare i fans, ma al momento Aurora non ha dato conferma né smentita ufficiale.

La conduttrice ha solamente pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, poche ore dopo che la notizia della sua gravidanza ha fatto il giro del web, una story con una foto con gli occhiali neri e la frase “Ci vuole calma“. In più, ha anche pubblicato una foto in cui si vede sorridente mentre sfoggia un top ed il pancino, sempre magro e scolpito.

In queste ore infine, sempre tramite le stories di Instagram, Aurora ha pubblicato un’altra simpatica foto di un primo piano di quando era bambina, con un commento sempre riferito alla notizia che gira: “Io che apro i DM in questi giorni”. La foto la ritrae con gli occhi e un broncio che fanno presumere che sia chiaramente bombardata da messaggi e richieste sulla presunta gravidanza, che non ha visto conferma in nessun modo.