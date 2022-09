Barbara D’Urso fuori da Mediaset: ora è pronta il ritorno in Rai

In queste settimane non si fa che parlare dell’uscita di Barbara D’Urso da Mediaset. Proprio sul suo abbandono ha scelto di replicare e spiegare cosa è accaduto veramente, asserendo che c’è una certa ossessione verso di lei e anche molta cattiveria.

In occasione del Festival della TV di Dogliani ha preso parte ad un’intervista in cui si è raccontata. Raramente la conduttrice accetta questo tipo di condivisione e generalmente si limita, proprio tramite i profili social o i suoi programmi, a dire la sua.

Il suo palinsesto è stato ridimensionato, il contratto con Mediaset scade a dicembre e a febbraio si parla di un ritorno in teatro.

Barbara D’Urso fuori da Mediaset: la replica

Ovviamente, la coincidenza di tutti questi dettagli ha portato gli spettatori ma anche i giornalisti, i critici, le tv a comprendere che qualcosa fosse accaduto. Una virata improvvisa di Mediaset che non solo riduce il palinsesto affidato alla D’Urso ma lo cambia anche, improntandolo più seriamente alle vicende è sicuramente sintomatico di qualcosa.

Poi è arrivata la notizia del ritorno al teatro, praticamente il mese successivo al termine del contratto, e da qui il gioco è stato fatto e tutti hanno ovviamente compreso che non ci fosse più un clima disteso con Mediaset e soprattutto che non fosse più la D’Urso al centro della programmazione.

Cosa è accaduto non è chiaro ma la conduttrice ha riferito, proprio nel corso dell’intervista, di non essere stata cacciata. Ha inoltre raccontato di essere con Mediaset da 23 anni però non ha escluso un ritorno in Rai. Nonostante abbia provato a mettere a tacere le voci non ci è riuscita, non ha convinto molto la sua affermazione. Dopo 15 anni un ritorno a teatro che coincide comunque con un periodo particolare, che la conduttrice provi a smentire o meno, oggettivamente il ridimensionamento c’è stato e quindi qualcosa non va.

La D’Urso si è comunque detta aperta ad una conduzione serale, qualora capiti e ha spiegato che aprirà al Metaverso quindi sposterà lì la sua community per sfruttare questa nuova frontiera. Ha anche ricevuto un incarico di docenza dalla Luiss business school sui social e tv.

Si è anche espressa poi sulle prossime elezioni, andando forse lontano da quelle che sono le battaglie per i diritti civili che da sempre sostiene. Ha definito Giorgia Meloni una donna “caz**ta” e ha anche espresso il desiderio di una donna come Presidente.