Caduta dei capelli post-vacanze, ecco cosa fare subito prima che sia tardi

Il periodo del dopo vacanze porta con sé alcuni problemi, come la caduta dei capelli. Ecco cosa fare subito, per intervenire in tempo.

Il rientro dopo le ferie è sempre traumatico, e non solo per il nostro umore. Anche il fisico ha bisogno di riprendersi dall’estate, e in particolare la nostra chioma.

Settembre è iniziato, e la maggior parte delle persone è tornare alla vita di tutti i giorni, con le vacanze ormai già dietro le spalle.

Caduta dei capelli, a settembre è importante intervenire subito

Le vacanze sono il periodo più atteso dell’anno, e in generale la bella stagione ci fa stare meglio, e passare più tempo all’aria aperta, con tanto sole e tanti bagni.

Purtroppo sono moltissime le persone che alla fine dell’estate hanno problemi di caduta di capelli, soprattutto nel mese di settembre, e ciò accade quasi ogni anno. Nel periodo estivo, infatti, la nostra chioma è messa a dura prova dal caldo, dal sole e dai bagni in piscina e al mare. Le nostre abitudini legate ai capelli cambiano, li leghiamo più spesso, e soprattutto spesso dimentichiamo di rigenerarli adeguatamente con prodotti specifici per l’estate.

Tutto questo provoca al capello un vero e proprio stress, che durante le vacanze non teniamo in considerazione, ma che al nostro rientro paghiamo caro ogni anno. Generalmente l’aumento di perdita di capelli in questi periodi è dunque un evento normale, ma se non siamo corse ai ripari durante l’estate, è bene farlo immediatamente.

Come ci ricordano gli esperti di Riza, i capelli essendo collocati all’estrema sommità del corpo, risentono delle carenze vitaminiche e minerali, oltre che degli sforzi fisici e mentali; ciò provoca una diminuzione dei nutrienti che forniamo tramite il circolo sanguigno, con conseguenze per i capelli che si indeboliscono e perdono di lucentezza.

Per contrastare questo fenomeno settembrino, è possibile realizzare qualche rimedio casalingo. Il primo è una maschera con tuorlo d’uovo, un cucchiaio di olio d’oliva e 2 cucchiaini di brandy, da applicare su tutta la lunghezza e sul cuoio capelluto; una volta passato il mix, avvolgere la testa con pellicola trasparente, e coprire con un asciugamano, lasciando in posa mezz’ora circa. Alla fine si può procedere con lo shampoo. Specie al rientro dalle ferie, si può ripetere due volte a settimana.

Un altro impacco è con olio di camelia, che ha la proprietà di prevenire la desquamazione tipica del post-vacanze; si consiglia di applicare un pò di questo olio direttamente sul pettine tutti i giorni, ed il risultato saranno capelli più lucidi e senza il brutto effetto crespo.