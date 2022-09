Il volto più amato della prima serata ritorna: dopo anni di assenza i fan possono sognare

E’ un volto conosciuto e molto amato della prima serata della nostra televisione, e dopo anni di assenza fa il suo ritorno. Vediamo di chi si tratta.

I personaggi famosi in televisione, si sa, vanno e vengono. Molti volti noti, a volte si allontanano dal piccolo schermo, per poi tornare, come nel caso di questo noto vip.

Mancano pochi giorni all’inizio ufficiale di una nuova stagione televisiva, con molte trasmissioni che prenderanno il via, mentre altre già sono iniziate.

GFVIP, il ritorno in televisione di Attilio Romita

Ci siamo. Sta per iniziare, il 19 settembre, la nuova edizione, la numero 7 dall’inizio del reality in Italia, del Grande Fratello Vip.

Il reality, condotto da Alfonso Signorini, sta avendo un successo strepitoso, con ascolti al top, tanto che l’ultima edizione appena conclusa si è deciso in corsa di allungarla oltre il previsto mese di dicembre. Da mesi il conduttore si diverte a lanciare su web, tramite la sua pagina ufficiale Instagram, degli indizi riguardanti i concorrenti della nuova edizione.

I media stanno però mettendo in dubbio la data di inizio ufficiale della settima edizione del GF, perché in mezzo ci sarebbero le elezioni politiche italiane. La domenica successiva all’entrata e quindi all’inizio ufficiale della trasmissione, i concorrenti avrebbero diritto ad andare a votare, e quindi in condizioni normali di recarsi alle urne. Resta da capire come gestirà la produzione questa situazione, perché i vips devono anche rispettare un periodo di quarantena prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Nel frattempo il cast è in fase di completamento, e tra i “vipponi” – come li chiama simpaticamente Alfonso Signorini – sembra sarà presente un giornalista che ha condotto per 10 anni il TG1: Attilio Romita. Secondo quanto anticipato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, il giornalista, classe 1953 ed oggi in pensione dopo aver ricoperto anche il ruolo di caporedattore della TGR Puglia, aveva in passato parlato della futura partecipazione a qualche programma tv.

“Il mio sogno sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate del GF Vip, trovo che sia un vero esperimento sociale. Ho la valigia già pronta. Finalmente farei vedere a tutti che oltre al mezzobusto c’è un uomo giocherellone, ironico, che sa cucinare“, aveva raccontato l’ex volto del TG1. E Alfonso Signorini sembra aver raccolto il desiderio di Romita, invitandolo ufficialmente a far parte del cast della nuova edizione del GF.

La carriera di Attilio Romito ebbe inizio giovane, dopo gli studi in ambito giornalistico, con l’esperienza nella radio privata Bari Radiouno, e poi in una televisione privata, Telebari. Nel 1990 si è trasferito a Roma al Gr1 dell’allora direttore Luca Giurato, che gli assegnò il ruolo di giornalista parlamentare.