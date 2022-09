Inizio di settembre col botto per 3 segni zodiacali: soldi e novità in vista

,Questo settembre e questa settimana iniziano bene per 3 segni zodiacali, con novità in vista soprattutto nelle attività. Curiosi di chi si tratta?

Agosto è già alle nostre spalle, e il nostro oroscopo ha da dirci tante novità per questo nuovo inizio di stagione.

Il mese della ripresa post vacanze è iniziato, e le stelle ci dicono che anche le attività per alcuni segni sono in ripresa, e pronte a partire…o ripartire.

Oroscopo di lunedì 5 settembre, 3 segni al top nel lavoro

I nati il 5 Settembre segno zodiacale Vergine, sono persone generose e premurose. Il loro Santo Protettore è San Vittorino. Le caratteristiche dei nati in questa data hanno, come spesso accade a settembre, il marchio originale della Vergine.

Chi è nato oggi, infatti, ha molte delle caratteristiche in comune con i nati sotto il segno della Vergine, molte delle quali davvero positive. I Vergine sono persone molto riflessive, solide, con senso dei valori e della giustizia molto alto, nelle relazione e nel lavoro molto leali; il loro difetto principale però, è quello di autosabotarsi e di avere poca stima in loro stessi.

Oggi sono nati personaggi famosi come Tommaso Campanella, Paolo Jannacci, l’attore Michael Keaton, e il cantante Freddie Mercury. In questa data morì, nel 1997, Madre Teresa di Calcutta.

Ma vediamo oggi che ci dicono le stelle, in particolare per 3 segni zodiacali. Il primo è il segno dell’Ariete, che oggi avrà lo sprint per iniziare la settimana con la voglia di mettere le basi per dei cambiamenti lavorativi, mettendosi in luce ed esternando le proprie idee.

Gli amici del Toro partono in quinta per questo inizio di settimana! Chissà se l’estate ed il momento di stop che vi siete concessi vi abbia aiutato a riflettere su alcuni aspetti professionali, ad ogni modo siete motivati e volete alzare il tiro, puntando in alto nella vostra professione. La realizzazione passa per la formazione e la conoscenza, e per questo avrete voglia di imparare e fare qualche corso di specializzazione.

Lo Scorpione anche è al top nella motivazione professionale, con la voglia di cambiare qualcosa, fare passi avanti, e navigare in mari sconosciuti. Avete bisogno di fare dei passi avanti, ed oggi è la giornata giusta per mettere delle basi concrete su come muovervi. Le stelle dicono che le vostre idee saranno fattibili, quindi avanti con le prove tecniche. Sarete anche di ispirazione per molti, e prendete tutto questo come una grande motivazione per andare avanti, mettendo sempre il vostro marchio di fabbrica in tutto ciò che fate.