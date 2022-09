La bevanda segreta della blogger, se la provi trasformerà anche te

Una famosa blogger ha rivelato la bevanda segreta che ha bevuto e che l’hanno trasformata. Ora puoi provarla anche tu.

In rete moltissimi blogger raccontano esperienze, ma molti provano anche delle esperienze, al fine di raccontare ai lettori quali sono i risultati.

A fare questo esperimento legato al benessere è stata la blogger australiana Crystal Davis, che ha pubblicato sul giornale Elephant Journal gli incredibili risultati di questa sua routine.

Solo 3 ingredienti per molti più benefici

Quello che ha scritto la blogger è davvero incredibile, ed ha provato in prima persona ad assumere questa bevanda, per il periodo di 1 anno.

La blogger ha spiegato che la bevanda segreta che ha assunto ogni giorno, in realtà è qualcosa di conosciuto, con ingredienti che generalmente si comprano in farmacia in caso di influenza. Parliamo di miele e limone, due elementi che la natura ci regala, e che è facile trovare.

La Davis ha raccontato che ha deciso di fare una ricerca della durata di 12 mesi, per vedere se effettivamente questa bevanda potesse avere qualche effetto “miracoloso”. I risultati sono stati da lei stessa elencati nel suo articolo sull’Elephant.”Non ho avuto raffreddore, influenza o malattie gastrointestinali durante tutto l’anno. Letteralmente. Riflettendo, questo in realtà mi fa impazzire“, ha detto la donna, spiegando che fin da piccolo facendo parte di una famiglia numerosa, i batteri erano ovunque e lei stessa prendeva in continuazione malattie virali.

La blogger ha spiegato che nei giorni in cui ha avuto qualche segnale di malessere, con stranuti o altro, la bevanda ha permesso che non esplodessero in qualcosa di più. Un altro effetto evidenziato, è stato quello di smettere di prendere il caffè al mattino, perché la bevanda al miele e limone non lascia mal di testa, ma soprattutto le ha regalato molta più energia.

La pozione magica di Crystal ha aiutato anche la sua famiglia, visto che la donna ha esteso la ricetta ai suoi cari, in caso di necessità. Ecco allora la ricetta che la Davis ha pubblicato, e che possiamo provare anche noi:

Mettere il succo di mezzo limone fresco e un cucchiaino di miele biologico crudo non riscaldato in una tazza standard con acqua appena bollita, che si è leggermente raffreddata (ma ancora abbastanza calda da sciogliere il miele).

CONSIGLI BONUS della Davis: “Dipende dal limone e dal miele, alcuni limoni sono più succosi o più acidi e alcuni mieli più dolci, quindi sperimentare è importante! Anche mezzo limone potrebbe essere troppo intenso per iniziare, la mia famiglia ne usa un quarto. Il miele e i limoni coltivati ​​in modo sano sono la chiave. Oltre a una grande borsetta per portarli ovunque“.