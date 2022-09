Perché a settembre muoiono sempre le piante? Se fai questa mossa le avrai salvate

Se capita anche a voi a settembre di avere le piante deboli e che muoiono, ecco la mossa giusta da fare per salvarle.

Siamo al rientro dalle vacanze, e finora ci siamo occupati delle piante all’aperto, vista la bella stagione. Ma ora è il momento di pensare a quelle in casa.

Settembre è il mese del rientro dalle vacanze, e chi ha piante più o meno impegnative in casa e fuori, deve fare i conti con il rientro tra le quattro mura.

Piante in casa, come evitare che muoiano

L’estate volge al termine, e il nostro pollice verde deve rientrare in casa per occuparsi delle piante da tenere all’interno, ma soprattutto fare in modo che resistano.

Le piante, come sappiamo, hanno bisogno di essere curate e capite con i loro tempi e le loro necessità. Le temperature, la luce, ed altri agenti esterni, spesso mettono a dura prova la loro longevità, sia dentro che fuori le nostre case.

Siamo alla fine dell’estate, e finora ci siamo occupati di quelle piante che stanno principalmente all’esterno, e molti di noi sono partiti lasciando in standby la cura delle piante dentro gli appartamenti. Ma è ora di riorganizzare e riportare in casa le nostre piante. Vediamo come farlo al meglio.

Dopo essere state all’aperto per tutta la bella stagione, alcune piante devono essere messe nelle giuste condizioni per tornare a crescere e vivere all’interno, quindi anzitutto bisogna fare attenzione a elementi come la luce e le temperature; il passaggio dalla luce al quasi buio è da evitare, si potrebbe quindi pensare di iniziare a metterle in luoghi luminosi ma evitando piano piano la luce diretta del sole. Attenzione anche alle temperature notturne, che iniziano a calare, perciò una buona idea è quella di portarle dentro già da subito in serata.

Avete mai pensato alla pulizia delle piante? ebbene, è molto importante fare sempre attenzione a curare ogni pianta nei minimi dettagli, soprattutto le foglie. Su queste ultime si posa la polvere e tutto ciò che circola nell’aria, perciò è importantissimo pulire con delicatezza eliminando tutte le impurità.

Cambierà anche il modo di dover dare acqua alle piante, perché senza il calore diretto e la forte luce esterna, non ci sarà più bisogno dell’abbondante acqua del periodo estivo; fare sempre caso alla quantità d’acqua è fondamentale. Stesso discorso per il concime, che è bene farsi consigliare quale sia la giusta quantità da somministrare una volta rientrati da fuori.

Vediamo infine qualche consiglio sulle piante ideali da tenere in appartamento a settembre, se avete intenzione di rinnovare la vostra “compagnia verde” in casa: Orchidee, Ficus pumila, Anthurium, Medinilla, Zamioculcas, Dracena e Yucca.