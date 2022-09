Questo invitato ha rovinato la festa di matrimonio: ecco cosa ha combinato, gli sposi devastati

Gli sposi sono rimasti devastati poiché un invitato ha rovinato tutta la festa del loro matrimonio.

Una donna ha rovinato la festa di matrimonio ad una coppia di sposi, rimasti scioccati dalla situazione creatasi.

Il gesto dell’invitata non è passato inosservato e potrebbe addirittura aver causato la rottura di un’amicizia tra gli sposi e la donna.

Gli sposi scioccati dal gesto della donna

Haley, 40 anni, ha partecipato al matrimonio di una coppia di amici negli USA, ma non si è comportata esattamente come l’invitata perfetta. Ad un certo punto, infatti, ha deciso che fosse giunto il momento di assaggiare la torta nuziale, ancora intatta. Inoltre, ha deciso di farsi riprendere durante il gesto e pubblicarlo poi sul proprio account TikTok.

Un altro invitato ha deciso di essere complice del bizzarro gesto di Haley, facendole un video mentre si cibava di una fetta di torta prima del taglio degli sposi.

Nella clip si vede la donna americana mentre, senza alcuna esitazione, procede a tagliare il dolce. La torta era di dimensioni piuttosto ridotte rispetto alle classiche torte a più piani preparate per queste occasioni.

“Si era fatto tardi e pensavo che la coppia si fosse dimenticata di servire il dessert“. Queste sono state le parole dell’invitata.

La donna, con indosso un vestito rosso a pois bianchi, dopo aver messo una fetta nel proprio piatto con aria soddisfatta, ha portato le dita alle labbra per assaggiare la panna e poi si è messa a ballare al ritmo di musica, iniziando a conversare con un’altra invitata.

Haley ha rovinato il tradizionale matrimonio in modo del tutto indisturbato, ma successivamente ha ammesso di essersi pentita e si è scusata pubblicamente: “Ora me ne rendo conto, mi detesto!”.

In ogni caso, la sposa sembra non essersela presa, come dimostra il suo commento sotto il video diventato virale: “È stata ufficialmente perdonata e ha imparato la lezione riguardo a come ci si deve comportare a un matrimonio”.

Molti utenti hanno scherzato al riguardo, altri invece hanno puntato il dito contro la donna. Infatti, molti commenti descrivevano l’invitata come “una donna poco elegante e poco raffinata“.