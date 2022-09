Rai, è finita l’attesa: il noto conduttore torna finalmente con un nuovo programma

Il noto conduttore della Rai torna finalmente con un nuovo programma televisivo.

Il programma andrà in onda su Rai 2 e la speranza è che possa far appassionare ed emozionare tutte le persone a casa.

Il nuovo programma della Rai

Nell’ultima puntata di Bella Ma’, andata in onda su Rai 2, sono stati annunciati i 20 concorrenti, 10 della generazione Z (18-25 anni) e 10 boomer (55-90 anni), che prenderanno parte alla trasmissione di Pierluigi Diaco, al via da lunedì 12 settembre.

I 20 concorrenti si sono presentati attraverso dei video creati ad hoc e saranno equamente divisi tra titolari e riserve. Le due squadre si sfideranno a suon di quiz di cultura generale e challenge creative, da realizzare utilizzando Tik Tok, Instagram e Facebook.

La squadra della Generazione Z sarà composta da Rosa Sorrentino, Matteo Terelle, Anthony Di Francesco, Alessio Lo Monaco, Federica Russo, Francesca Marchegiani, Armando Perrone, Maria Laura Marullo, Diego Pasquali e Stella Flammini.

La rosa dei Boomer sarà formata da Cinzia Tabacco, Nadia La Bella, Enzo Saturni, Lucia Silvestri, Giampiero Coletti, Marisa Blasi, Serena Anderlini, Angela Palmieri, Raffaella Ruzzini e Elettra Valentini.

I nomi degli opinionisti di Bella Ma’ saranno svelati nel corso della prossima settimana. Inoltre, venerdì 9 settembre andrà in onda su Rai Due alle ore 14.05, un appuntamento speciale della durata di 45 minuti, con la riproposizione delle clip già trasmesse in queste settimane e di quelle presenti su RaiPlay.

Come già detto, il debutto vero e proprio di Bella Ma’ è fissato per lunedì 12 settembre su Rai2 alle ore 15.15.

Pierluigi Diaco è nato a Roma il 23 giugno 1977 ed è un noto giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo italiano.

Nella stagione 1995-1996 conduce il programma Generazione X, anticipato da una polemica sul titolo del programma, usato nella stessa fascia oraria e nella stessa stagione televisiva per un novo programma delle reti Mediaset , condotto da Ambra Angiolini.

Passato alle reti RAI, conduce vari programmi tra cui La cantina nel 1997 e Maglioni marroni nel 1999. Successivamente è tra gli speaker di RTL 102.5, è conduttore di Canale Italia e nel 2008 è opinionista a Scalo 76 su Rai Due. Dal 17 giugno 2019 conduce con le attrici Valeria Graci e Sandra Milo, il nuovo format del pomeriggio di Rai1, Io e Te. Il 12 gennaio 2021 sbarca su Rai 2 in seconda serata con Ti sento e il 10 marzo 2021, dopo 18 anni, lascia RTL 102.5 per passare a Rai Radio 2.