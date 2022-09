Rischio sventato al centro commerciale, la tragedia sfiorata per un soffio

La tragedia è stata sfiorata per un soffio al centro commerciale e per fortuna il rischio è stato sventato.

Negli Stati Uniti, è stata sventata una tragedia ad un centro commerciale ed un uomo è stato subito fermato dalle autorità competenti.

Secondo la stampa, l’uomo aveva in mente di provocare una tragedia nel centro commerciale e questo rischio è stato impedito solamente dalla polizia locale.

La tragedia ad un passo in un centro commerciale

Un uomo ha rubato un piccolo aereo da turismo, si è alzato in volo a Tupelo, in Mississippi, ed ha minacciato di schiantarsi contro un negozio della catena Walmart.

Dopo alcune ore, durante le quali la polizia ha evacuato il punto vendita e fatto scattare l’allarme nella zona, il pilota è atterrato ed è stato arrestato. Secondo quanto riferito dalla stampa, l’uomo sarebbe un dipendente di un’azienda, operante all’interno dell’aeroporto regionale di Tupelo.

Stando alla stampa locale, l’aereo sarebbe stato pilotato dal 28enne Cory Patterson. Il giovane, mentre già era in volo, ha lasciato un messaggio di scuse su Facebook.

“Scusate tutti. Non ho mai voluto fare del male a nessuno. Amo i miei genitori e mia sorella, non è colpa vostra. Arrivederci“.

Il velivolo, un Beechcraft King Air 90 da oltre 7 tonnellate, lungo circa 11 metri con una apertura d’ali di poco più di 15 metri, ha volteggiato sopra la zona per diverse ore. Dopo aver sorvolato l’aerea di Tupelo, il bimotore si era allontanato, volando vicino ad una fabbrica Toyota a Blue Springs, a poca distanza.

L’attacco terroristico più famoso della storia dell’umanità rimane l’11 settembre 2001. Una serie di quattro attacchi suicidi coordinati furono compiuti contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti da un gruppo di terroristi, appartenenti all’organizzazione terroristica Al Qaeda.

Due aerei furono fatti schiantare rispettivamente contro le Torri Nord e Sud del World Trade Center. Nel giro di 1 ora e 42 minuti entrambe le torri crollarono. Un terzo aereo fu fatto schiantare contro il Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa. L’attacco causò il crollo della facciata ovest dell’edificio. Un quarto aereo venne fatto inizialmente dirigere verso Washington per colpire la Casa Bianca, ma precipitò a seguito di un’eroica rivolta dei passeggeri.

Gli attacchi causarono la morte di 2.977 persone (più 19 dirottatori) e il ferimento di oltre 6.000 persone. Negli anni successivi si verificarono ulteriori decessi a causa di tumori e malattie respiratorie legate alle conseguenze degli attacchi.

Per questi motivi, e per gli ingenti danni infrastrutturali causati, tali eventi sono spesso considerati dall’opinione pubblica come i più gravi attentati terroristici dell’età contemporanea.